Misión en silencio

Hai uns días este medio de comunicación entrevistaba á misioneira do Silencio irmá Guadalupe Egido. A lectura das súas palabras suscitábame a lembranza da fondura e do realismo da Doutrina Social da Igrexa, reflexión que non quere quedar nun saber abstracto e inmutable, senón que urxe á concreción desde a realidade cotiá do actuar das persoas de ben.

Sen pretender patrimonializar a acción a prol da solidariedade e o coidado, a Doutrina Social da Igrexa é unha proposta aberta para quen sinta no seu corazón a quentura do recoñecemento da outra persoa como igual a imaxe e semellanza de Deus, de xeito que nin se pechen os ollos nin se lle dean as costas aos últimos e esquecidos das periferias do noso mundo. Unhas periferias que non hai que buscalas na lontananza dun horizonte que non nos roza e que non tocamos. Todo o contrario. As periferias das que nos fala constantemente o papa Francisco son as vidas reais e concretas de tantas persoas nas que nunca ninguén pon a mirada; homes e mulleres ao lado de quen pasamos cada día e nos resultan invisibles; homes e mulleres aos que ninguén botará nunca en falta nin nunha tribuna do Congreso nin en ningún palco dos campos de fútbol onde se celebran os partidos do mundial de Qatar 2022; homes e mulleres que sempre atopan, sen pecharlle as portas, un asento nunha mesa servida con respecto e dignidade no que poder xantar cada día. Sen paternalismos. Acolléndoos como iguais e sen miralos por riba do ombreiro, porque eles e elas, sen distingos, comparten con quen tenta servilos desde o respecto e a igualdade, o mesmo ser imaxe e semellanza dese Deus amor.

Todo o equipo, traballadoras, voluntarios e voluntarias, sempre alentados polo testemuño xeneroso da irmá Guadalupe, sen necesidade de ensinar o seu ADN crente, pero sempre humano e enchoupado de dignidade, poñen o seu corazón e as súas mans para que ninguén se sinta estigmatizado polos prexuízos deste mundo neoliberal no que camiñamos, e no que se van facendo invisibles as persoas que, endurecidas na dureza da vida, acaban sendo esquecidas polo rexeitamento de quen se cre con capacidade de xulgar a quen non se circunscriba á norma dun sistema que segue a pensar en bos e malos, ricos e pobres, importantes e parias.

Tempo, mans e corazón ao servizo dunha dignidade moitas veces roubada polas múltiples experiencias baixo as que se van agochando homes e mulleres, crianzas, maiores, migrantes ou nacionais aos que se lles ofrece un prato de comida quente e digno. Persoas ás que se lles abren as portas para que a tristura e a desesperanza se convertan, cada día, en recoñecemento, dignidade, respecto e fraternidade compartida.

No silencio sempre respectuoso e acolledor. Sen chamar moito a atención. Buscando sen cansar e saíndo á praza pública a espertar a nosa conciencia, tantas veces acomodada, para que non pechemos os ollos á realidade diversa. Así se move todo este gran grupo humano de homes e mulleres que, de xeito calado pero en tempo real, poñen o mellor de si para que Deus se siga a recoñecer nos rostros endurecidos polas traxedias dunha vida que foi frustrando ilusións e proxectos.

Nesta misión en silencio, desde a grandeza dun corazón aberto á fraternidade dunha visión da vida na que as persoas, por riba de condicións humanas, sexuais, culturais, lingüísticas ou relixiosas, son o primeiro, latexa e oxalá sexa por moitos anos, a Misión do Silencio.

*Centro Teolóxico. Vigo.