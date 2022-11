Preas, preas

Nunha das súas típicas prosas reaccionarias, Emilia Pardo Bazán reférese ao mefítico olor que de certas novelas de Zola se desprende. Non sei se a escritora coruñesa leu ben un poema de Baudelaire titulado “La Charogne”. Trátase dun contra-idilio no que uns xoves namorados encontran, nun camiño sombrío un animal morto en estado avanzado de corrupción. A André Gide resultoulle tal poema repugnante, co cal quedaría confirmado o carácter exquisito (digámolo á portuguesa) do autor de “Les caves du Vatican”, libro que admiramos desde a mocedade. A descripción do estado de putrefacción dun animal que racha a placidez do camiñar dos amantes polos vieiros de Rousseau, marca un antes e un despois na historia da poesía europea contemporánea.

Pero Gide excluiu “La Charogne” da súa antoloxía de 1949, aínda que Lois Tobío traducía este poema moi ben ao galego co titulo de “A prea” naquela mesma década que coñeceu a gloriosa victoria das forzas populares contra o fascismo de todas as correntes. Aquela prea xace escarranchada, regaña os dentes, move as carnes descompostas co rebulir dos vermes e fede que alcatrea na súa tradución galega (“VVAA, Poesía inglesa e francesa vertida ao galego”, Bos Aires, 1946). "Todo animal doméstico que morre debe ser hoxe declarado e entregado a unha empresa que se encarga de facelo desaparecer por incineración" Teño visto no monte moitas preas. Non esquencerei unha xuvenca limiá morta que os donos deixaron ao ar onda os vestixios megalíticos de Cortiña Grande, entre Castro Mao e Celanova. Ao día seguinte aquel becho estaba escartelado e cuase todo el rillado, os osos esparexidos. Tiven arreguizo. O arreguizo: ou encoller do corazón e engurrar a pel que produce o lobo cando anda por alí e olla para nós sen ser visto. O depósito de animais mortos no monte contribuiría a paliar os danos ao gado de que son responsabeis os lobos. Pero teño entendido que ao abandonar estes corpos a acción da Natureza é algo prohibido. Todo animal doméstico que morre debe ser hoxe declarado e entregado a unha empresa que se encarga de facelo desaparecer por incineración e sen que o seu organismo poida reciclarse na natureza. Polo menos os espazos naturais protexidos deberían multiplicar puntos de recepción de animais mortos necesarios para o equilibrio e protección da fauna en réxime de libertade. Chéganme noticias de certa universidade estatal rusa que prepara un estudo in situ do proceso de descomposición de cetáceos que morreron varados nas costas de Siberia.