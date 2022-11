LXX aniversario de “A. C. A. Santa Cecilia”

Esta semana se cumplió el LXX Aniversario de la fundación de la A.C.A. “Santa Cecilia”, concretamente el martes 22 de Noviembre de 1952, y des esa misma fecha ya empezó a funcionar bajo el mandato de Comisión organizadora, aunque el acta fundacional se celebró el 26 de Junio de 1953, en una reunión general, celebrada en el Cine Quiroga, cedido gentilmente por Francisco Salazar, que fue el altavoz de las actividades de la sociedad, tanto en el Quiroga como en el Avenida, al prestar desinteresadamente sus cines para realizar todo tipo de actividades tanto conferencias cono Juegos Florales y todo tipo de actividades y festejos, y así se recogió en el acta de la Junta General, a petición del socio-fundador, Sr. Vinteño: “agradeciendo al Sr. Salazar por las facilidades dadas a la sociedad para la organización de festivales culturales y artísticos”.

La sociedad nace por el interés de los músicos de Marín, al celebrar años tras año, la fiesta de su patrona Santa Cecilia, que en ese año acuerdan, con el apoyo de otros grandes marinenses, fundar esta asociación cultural. Ya desde el principio se celebra el primer ciclo de conferencias, que convertía a Marín, en el foco de la cultura gallega, por el prestigio y la calidad de los conferenciantes, de todo tipo y condición, así recordamos de aquellos ciclos, que abarrotaban el cine Avenida o Quiroga, a ilustres profesionales de diversas disciplinas de la cultura y el arte a: Ramón Otero Pedrayo, patriarca de las letras gallegas, José María Castroviejo, Antonio Odriozola, José Filgueira Valverde, Domingo García Sabell, Alfredo Iglesias Alvariño, José Torres Martínez, historiador marinense, Enrique Fdez. Villamil, Amancio Landín Carrasco, José Guerra Campos, Aquilino Iglesias Alvariño, José Dávila Zurita, Francisco Fernández del Riego, Ramón Aller Ulloa, Antonio Iglesias Vilarelle , Paulino Pedret Casado, etc., etc, algunos repitieron en varias ocasiones. En definitiva, los más importantes y significativos de aquella época. Se recuperan las Fiesta de los Mayos y el Entierro de la Sardina, de gran interés local. Al mismo tiempo se empezaron las clases de música y dibujo, las exposiciones de pintores famosos, como Rafael Úbeda, Manuel Torres, etc. y en 1956 se traslada la sede del bajo de la casa del Sr. Dios, al semisótano de la calle Caracol, donde estuvo hasta el presente siglo, que, por decisión de su propietario, tuvo que trasladarse a la calle do Forno, y gracias al tesón, el interés y el trabajo de la actual Junta Directiva.

A lo largo de estos setenta años de existencia se celebraron Juegos Florales (1958 y 1962), bailes cursos de todo tipo, Conciertos de música. En 19760 la Danza de Espadas pasa a depender de la sociedad. Hubo varios intentos de unificar a las diversas sociedades marinenses, pero sin éxito. Y en 1983 se convierte en ateneo. Publicación de una revista, convenio cultural con el ayuntamiento, Radio Cecilia, grupo de arte, Banda de Música. En 1987 se compra el solar de la calle Méndez Núñez, donde se pretendía y se pretende, entendemos nosotros, construir el edificio definitivo de la sociedad. Es declarada sociedad de interés social, y en 1991 se convierte en Club Unesco de Galicia, crea una mini-sala de cine, baile del farolillo. En 1997 se crea el Padroado de San Miguel, y es declarada entidad de utilidad pública. En 2000 se convoca concurso de ideas sobre el proyecto del nuevo local. Y finalmente se consigue que el día de San Miguel, sea fiesta de interés turística de Galicia.

Es cierto que la sociedad paso por periodos de mejor o menor brillantez, pero lo importante es que llegó hasta este Setenta Aniversario. Y ello gracias a las diferentes directivas que, comprometidas con la cultura, el arte y la tradición de nuestra villa, han trabajado para mantenerla viva, porque forma ya parte de nuestra historia, y por lo tanto es necesario defenderla y apoyarla. Por eso desde estas líneas solicitamos de todos los marinenses el compromiso de su apoyo, empezando por el ayuntamiento, como representantes de todos los marinenses, y este apoyo debería ser el hacerse socio para mantener viva la sociedad, no olvidemos que en su comienzo cada familia de Marín era socia. Por eso animamos a hacerse socio se Santa Cecilia. Agradecemos el trabajo y la dedicación de la actual junta directiva, recordándole que el arte y la cultura son valores universales, y que por lo tanto no deben exclusivizarlos, para el bien de la propia cultura y de todos los marinenses. Larga vida a Santa Cecilia como difusora y transmisora de la cultura y el arte a todos los marinenses.

Queremos recordar a todos los directivos que participaron a lo largo de estos setenta años, y lograron mantener con vida a la sociedad, en especial a los fundadores, a Manual Torres Martínez, como su gran valedor, a Bernardino Beloso, eterno secretario, y a todos los que a lo largo de sus vidas han colaborado para que hoy siga siendo una realidad. Por todo esto y más hazte socio.