Dicen, los que saben de esas cosas que, cuando se entra en batalla, conviene conocer la fuerza del adversario y, sobre todo, la propia. Y lo peor de la que parece aproximarse –raíz de lo publicado por este periódico–, es que no será fácil de ganar: con el trasfondo de un estudio europeo que sitúa el Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias en el horizonte de 2040, lo que es inaceptable para Galicia y Asturias, ahora resulta que el del Mediterráneo proclama que sus obras –ya bastante avanzadas–, corren peligro por el incumplimiento de promesas de la UE. Y por si eso fuere poco, exige absoluta prioridad para “lo suyo”, lo que aún perjudicaría más a los legítimos –y olvidados con reiteración– intereses del Noroeste.

Un Noroeste que, conviene no olvidarlo, lo forman esta tierra gallega y la de Asturias, porque a Cantabria y el País Vasco, muy cerca de Francia y los mercados europeos, no parece que la cosa les vaya muy mal. Así las cosas, cualquiera que en este Poniente Lejano habite ha de tener en cuenta que, de emprender un pulso, más vale concretar las estrategias, además –por supuesto– de medir bien con quién se cuenta. Y lo que se juega: este diario acaba de publicar que el comercio internacional y tráfico de mercancías ferroviarias se multiplicará por cinco, lo que hace imprescindible contar con Portugal, que no compite, sino colabora con Galicia. La Xunta, ante otras ausencias, puede y debe tensar al máximo sus razones: el presidente Rueda sabe convencer y ha de volcarse.

El envite es complejo, porque en la respuesta a la “coalición levantina” han de sumarse garantías de que Galicia no padezca al disputar algo realmente serio con rivales que la superan en capacidad de presión y con el Gobierno central a su favor, como han demostrado hasta la saciedad. Un apoyo que, por si fueras poco el daño, convierte este chusco –pero muy grave– episodio en uno de aquellos que llamaron la atención de Luis Carandell, el autor de “Celtiberia Show.” Que una o varias comunidades protesten por un presunto incumplimiento de promesas puede ser razonable, pero no que “exija” un trato de favor –que en eso consiste la prioridad sobre otros– alegando estar en mejor posición que los demás, y afirman que eso es un mérito.

Esa “coalición” que así se manifiesta no solo es insolidaria, sino desmemoriada: hace unos años –pocos–, la CEOE reclamó al Gobierno de España que concentrase sus inversiones en el Levante “por razones de rentabilidad”. Un planteamiento tan obtuso, tan anticonstitucional, no produjo más que una tímida protesta del empresariado gallego –por entonces reducido a un mero factor ornamental–, pero ni una sola queja ni de Valencia, ni de Murcia ni, por descontado, de Cataluña, a cuyos actuales dirigentes, como a los anteriores, bien engrasados todos ellos por el dinero que, afirmaban, “España nos roba”, las palabras “justicia distributiva” les deben sonar a vietnamita.

Procede –en opinión personal, como siempre– una observación más. Si Galicia, como han hecho el millar y medio de empresarios levantinos, apostase por la insolidaridad y el “sálvese quien pueda”, tendría ya una colección de quejas al menos tan voluminosa como la Enciclopedia Británica. No es preciso remontarse a fechas remotas para argumentarlo: un par de semanas atrás visitaron Galicia –toda, de norte a sur– varios ministros y ministras y unos cuantos cargos de máxima responsabilidad; llegaron, vieron, hablaron, prometieron y luego se fueron y nada hubo, ni en los presupuestos generales del Estado ni en las leyes de pancarta y decretos anticonstitucionales que emanan de pútridas fuentes. O sea, lo dicho: Celtiberia Show o, quizá, made in Spain.