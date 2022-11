Parabéns, Valadares! Parabéns, músicos!

Hoxe celebramos Santa Cecilia, a santa patroa dos músicos, aínda que tamén dos poetas e dos cegos. Santa Cecilia, ou Santa Icía, é a suma protectora á que se encomendan os intérpretes de todos os niveis: desde a música de cámara das grandes orquestras ata as bandas populares.

No caso destas últimas, a súa proliferación por toda a nosa xeografía reflicte a conexión tan próxima que ten coa nosa identidade como pobo. Son centos, milleiros, as actuacións e os concertos das bandas populares en toda Galicia, proba do seu papel protagonista na nosa tradición e a forza da música e da cultura como parte do que somos. Noutras verbas: é imposible concibir Galicia sen a música que a acompaña desde as súas orixes.

Pero a música é moito máis que unha das artes e unha tradución sonora dos sentimentos. É tamén unha fonte de emprego para quen converte a súa paixón nun modo de vida. Un salto extra que permitiu avanzar na profesionalización do sector e no perfeccionamento da técnica e o coñecemento sobre os seus principais rudimentos.

Apoiamos a formación en materia musical como un exercicio de capacitación e de adquisición de competencias. Neste senso, a nosa rede educativa inclúe escolas de música e conservatorios onde milleiros de mozos e mozas e futuros artistas reciben ensinanzas prácticas.

Estes centros, e as agrupacións, representan moito máis que un entorno educativo onde mellorar o seu rendemento musical. Son tamén escolas de vida nas que aprender e interiorizar valores que serán útiles para xestionar as súas relacións tanto persoais como afectivas. Os propios músicos son os primeiros que entenden o que significa dominar tanto o éxito como o fracaso, ou o sentido da responsabilidade compartida. E o sentido do traballo e o esforzo como clave para mellorar o resultado do que se fai.

Neste día de Santa Cecilia, debemos reivindicar o traballo de agrupacións como a Unión Musical Valadares. O seu é un traballo impoluto de salvagarda e promoción da música popular galega, un traballo que enriquece todo o fenómeno das bandas no seu territorio ata converterse nunha institución. Neste 120 aniversario da súa fundación, Vigo e a súa contorna están de noraboa ante o gran músculo e a gran vixencia que posúe. Un traballo que non se limita só ás súas actuacións e concertos, senón un importante labor formativo que acompaña a vontade de divulgar o noso legado musical e de instruír e educar aos futuros profesionais.

A música forma parte de nós. É imposible concibir a vida sen música, do mesmo xeito que vivir sería peor sen o acompañamento dun ritmo. Por iso, en Galicia coidamos aos apaixonados da música, aqueles que saben traducir en compases todas as gamas dunha emoción. Desde a rotundidade técnica das formacións sinfónicas ata a exaltación tradicional das nosas bandas, debemos celebrar o bálsamo da música, especialmente hoxe. Feliz Santa Cecilia.

*Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades