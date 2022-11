Todo territorio poblado, y especialmente una ciudad, es un ser vivo. Un espacio en continuo movimiento, progresión en muchos casos, pero también de regresión, como lamentablemente estamos constatando desde hace décadas en numerosas zonas del interior de Galicia. Cuanto mayor y más rápido es el movimiento más probable que el proceso de crecimiento lleve aparejados ciertos traumatismos, desequilibrios, incluso conflictos. El caso de Vigo es paradigmático en este sentido.

Como es sabido, Vigo es la ciudad europea con el mayor crecimiento demográfico del siglo XX, al pasar en ese tiempo de 30.000 a casi 300.000 habitantes. Ese impresionante salto produjo riqueza y prosperidad, un crecimiento económico que se ha ido retroalimentado con la capacidad de trabajo y emprendimiento de sus ciudadanos, hasta el punto de convertirse hoy en la gran ciudad industrial del noroeste peninsular. Sin embargo, ese salto también ha tenido un lado oscuro: a pesar de estar situada en un enclave único, a los pies de una ría extraordinaria y con un archipiélago maravilloso –las islas Cíes– como puerta natural al Atlántico, Vigo la percepción de Vigo –sobre todo para aquellos que nunca la habían visitado– se ha visto durante décadas constreñida al cliché de ciudad industriosa, y dinámica, pero también gris, caótica, conflictiva e incluso fea. Una ciudad para trabajar, para hacer negocio –incluso para manifestarse y protestar–, pero no para disfrutar. En pocas palabras, un lugar de paso.

Así como la transformación física de una ciudad lleva su tiempo –con la construcción de nuevas infraestructuras, la ordenación de su urbanismo, la creación de espacios verdes, la modernización de sus servicios o la apertura de contenedores culturales y centros de ocio–, cambiar la imagen de una ciudad es una tarea casi más ardua. Quitarse de encima los prejuicios y los estereotipos es de una extrema dificultad. Porque se trata de destruir esquemas mentales y sociales –propalados por terceros en muchas ocasiones con un interés evidente– para levantar sobre sus cenizas otros más ajustados a la realidad.

Vigo ha experimentado en las últimas décadas una mutación fascinante. Ha sabido preservar, incluso mejorar, su ADN industrioso, emprendedor y dinámico al tiempo que ha completado ese perfil –tan valioso en un mundo en el que la economía lo es casi todo– con una vertiente lúdica, creativa, imaginativa, de ocio y goce. Claro que es un territorio fértil en ideas, proyectos e iniciativas –muchas de ellas lideradas por jóvenes empresarios nacidos de la Universidad–, pero también lo es para disfrutar.

Además de la notable transformación urbana, con más espacios peatonalizados, y zonas de esparcimiento, la primera gran palanca de esa mutación fue el redescubrimiento de las Islas Cíes, una verdadera joya natural, Parque Nacional y una legítima candidata a ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Las Cíes constituyeron el primer gran polo de atracción de turistas asqueados del turismo de masas y deseosos de experimentar el contacto con lo mejor que nos proporciona la naturaleza. Claro que muchos visitantes ya tenían conocimiento de los maravillosos arenales que acoge nuestra ría y también de la extraordinaria gastronomía que ofrecemos. Pero las Cíes son la clave de bóveda de una oferta de ocio formidable.

“Durante casi dos meses la ciudad se convierte en cita ineludible para decenas de miles de personas que nos visitan con su consecuente impacto sobre las cuentas de cientos de negocios”

La segunda gran palanca es, sin duda, la Navidad, una fiesta que siempre ha estado acompañándonos, pero que solo Vigo supo ver en ella su increíble potencial. La Navidad quedó reducida durante décadas a los muros sentimentales de una celebración familiar –de reencuentro en muchos casos en un territorio con tanta población emigrante– o de cierto valor comercial. Pero su eclosión como polo de atracción de visitantes y turistas, su protagonismo como generador de empleo y de riqueza, su plataforma de proyección de una nueva imagen de la ciudad y su nada despreciable elemento cohesionador social y de fortalecimiento de valores como la autoestima y el orgullo de pertenencia... todo esto se ha producido en los últimos quince años.

El alcalde Abel Caballero ha sabido ver en los festejos navideños lo que otros no han sabido o no han querido apreciar. Su impulso personal, que en ocasiones ha llegado al ámbito de la humorada o incluso al de un histrionismo más calculado de lo que se pueda pensar, ha proyectado a Vigo como el gran referente navideño de España. Durante casi dos meses la ciudad se convierte en cita ineludible para decenas de miles de personas que nos visitan con su consecuente impacto sobre las cuentas de cientos de negocios de hostelería, restauración, pero también comercio en general. El gran desafío de la desestacionalización turística en un espacio que ofrecía playas y sol –aunque no tanto como en el Mediterráneo– en verano se ha visto cumplido en Vigo con la celebración navideña, cuyo ambiente anega como una marea de luz y color el corazón de la urbe, y también con las incomodidades que puedan suscitar en un sector de la ciudadanía, a día de hoy minoritario.

En Vigo siempre hubo cierto sentido navideño, es verdad. Una tradición con raíces más profundas de lo que se podría creer. Así lo recoge con rigor y profusión de datos, el cronista oficial de Vigo, Ceferino de Blas, en su flamante libro “Vigo y la Navidad” que promueve y distribuye FARO DE VIGO. En sus páginas se puede seguir el recorrido histórico de una celebración que, además del componente lúdico, tiene ramificaciones religiosas y culturales de indudable valor. Autores como Cunqueiro o Xohán Carballeira han dedicado su talento a cantar las tradiciones navideñas. También escultores o pintores han dejado su impronta en los muros de nuestra ciudad.

El impacto de la Navidad es tan brutal que muchos alcaldes y gobernantes de España que acogieron con desprecio o cierta sonrisa de superioridad los anuncios que se hacían desde Vigo, han optado por sumarse a la ola y apostar sin complejos por un fenómeno de incontestable rédito económico. Pero, como en tantas facetas de la vida, lo importante es haber sido el primero. Y, en este caso, Vigo lo ha sido. Y hoy se puede decir sin complejos que la Navidad es algo serio, un fenómeno que ha contribuido a apuntalar de forma decisiva el sector servicios de una ciudad que, por eso, no dejará de ser trabajadora, emprendedora, solidaria y confiable. Una ciudad que ha sabido maridar el calvinismo del trabajo serio y responsable con el epicureísmo de saber disfrutar de la vida.

Desde luego que Vigo no es solo la Navidad, pero en cambio hoy sí se puede decir que para millones de españoles y visitantes extranjeros la Navidad es Vigo.