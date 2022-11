8.000.000.000

Ser ya 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra no deja de producir, por momentos, una extraña sensación de soledad. Primero aprecias la envergadura, el golpe, el sonido y el alcance de esa muchedumbre, pero a continuación, en una esfera más íntima, sientes el destierro, el aislamiento, el silencio. Supongo que con 14.000 millones también nos sentiríamos así algunos días, abandonados, vacíos, más solos que la una. Después de todo, hay cosas de las que no se puede hablar con nadie, o porque son muy secretas, y han de morirse en nuestro silencio, o porque no sabemos cómo decirlas, o porque no encontramos al interlocutor perfecto a quien exponérselas. La relación personal será siempre un problema.

George Simenon sostenía que uno de los problemas con los que se enfrentaba y esperaba seguir enfrentándose en el futuro era el problema de la comunicación entre personas. “El hecho de que seamos no sé cuántos millones”, decía en 1955, “pero la comunicación, la comunicación completa, sea absolutamente imposible entre dos de esas personas, resulta uno de los temas trágicos más importantes del mundo. Me asustaba cuando era un muchacho. Casi me daban ganas de echarme a gritar por ese motivo”, decía. "Es imposible no sentir la orfandad y las estrecheces aun rodeados por tanta gente" Es imposible no sentir la orfandad y las estrecheces aun rodeados por tanta gente y en un planeta tan razonablemente grande, variado, donde parece haber abundancia y no faltar de nada, y sin embargo escasean las cosas que nos parecen más importantes. Quién sabe si por esa razón, porque tenemos de todo y aun así nos parece que nos falta mucho, nos ilusionamos de vez en cuando con viajar al espacio, pisar de nuevo la Luna, explorar el universo por si existen otros mundos lejanos a los que podamos algún día trasladarnos en busca de más compañía, o de explicaciones sobre el milagro y los misterios de la vida aquí en la Tierra. Tenemos de todo, pero el descontento nos ronda continuamente. De hecho, hemos alcanzado cotas de fabricación tan altas, para dar se supone que satisfacción a cada vez más millones de almas, que, al fin, tras cientos de millones de años de historia en este planeta, la masa que representa el mundo artificial supera en kilos a seres vivos y plantas. Hormigón, asfalto, metal, plástico, cristal, lo llenan todo. Solo los edificios y las infraestructuras poseen más masa que todos los árboles y matorrales. Una ciudad como Nueva York, con sus viviendas y calles, suma más kilos que los peces del mar. El tamaño, la cantidad, la envergadura lo presiden todo. Pese a lo cual, existen el vacío y el abandono. No hay una cantidad precisa de posesiones o un número de habitantes a partir de los que una sola persona pueda sentirse, por una parte, perfectamente colmada, y por otra, perfectamente acompañada. Cada año que pasa somos más, vivimos más tiempo, y, pese a todo, seguimos encontrando dificultades para descubrir a las personas con las que establecer una comunicación infalible, directa. Cuando ocurre el milagro con razón lo llamamos amor. *Escritor