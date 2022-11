¿Nuevos pactos de la Moncloa?

La disputa política no duda en echar mano de la historia para mejor adaptarla a sus necesidades del momento. Si el franquismo no dudaba en administrar la leyenda del imperio donde no se ponía el sol y Manuel Fraga se fue hasta la embajada en Londres para recordarnos las bondades del bipartidismo encarnado en el turnismo decimonónico de Cánovas y Sagasta –sobre todo de Cánovas, claro–, la izquierda no ha dejado de agitar el sonajero de la memoria y extender la sospecha ultra e insolidaria en sus rivales conservadores. Qué duda cabe que la Transición, como concepto elevado a categoría, sigue siendo invocado en momentos de angustia existencial y especial ofuscación de nuestra convivencia.

“Las actuales circunstancias están muy alejadas de la gravedad y trascendencia de aquellas [de la Transición]” Pese a las recurrentes críticas vertidas desde el izquierdismo y el secesionismo –también la ultraderecha–, que juegan a otra cosa pero todavía con la misma baraja, la Transición y las ideas a ella asociadas de diálogo, responsabilidad y consenso, conservan aún la fascinación por el momento de iluminación que este país, España en este caso, se brindó a sí mismo. Dentro del aún hoy valioso capital, brilla con luz propia la voluntad de alcanzar acuerdos para consolidar la incipiente democracia, corregir la preocupante deriva económica (¡42% de inflación en julio-agosto de 1977!) y encarar el supremo reto de dotarnos de una Constitución democrática. La grave situación económica del momento aconsejaba afrontar sin dilación su encauzamiento, a riesgo de hipotecar la viabilidad misma del incipiente proyecto democrático. “El régimen democrático reclama, en sus momentos iniciales, más políticas de Estado que de partido para resolver sus problemas de legitimación”, escribió Enrique Fuentes Quintana. Aquel empeño colectivo de todos los partidos con representación parlamentaria, de los principales sindicatos y organizaciones empresariales, cristalizó en los llamados Pactos de La Moncloa, un maratón propositivo y negociador iniciado tras las elecciones generales de julio de 1977 y culminado con la firma el 25 de octubre del mismo año. Núñez Feijóo ha reclamado –no solo él, ni solo desde la política– la necesidad de acometer unos nuevos Pactos de La Moncloa. Convendría no desdibujar el contexto político y económico en el que aquellos se produjeron. Las actuales circunstancias, problemáticas sin duda, están muy alejadas de la gravedad y trascendencia de aquellas. Ni el momento político, ni los amplios apoyos que el Gobierno mantiene, ni por ahora la situación económica parecen requerir de grandes giros estratégicos. Gracias a esta relativa calma, el propio Feijóo bien pudiera acordar, sin ir más lejos, la renovación institucional pendiente. Un mandato constitucional que los Pactos de La Moncloa hicieron precisamente posible.