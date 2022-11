A estrela nacionalista, discurso figurativo de liberdade

A estrela é un símbolo tan antigo como a humanidade, universalmente empregada e sempre con valores positivos: luz fronte da escuridade, felicidade, paz, guía na desorientación, prudencia, verdade e maxestuosidade. Como tal foi utilizada nas máis diversas relixións, na heráldica, na literatura emblemática, en sincronía con outros códigos, no Barroco, e na política a partir do século XVIII introducíndose posteriormente como icono en numerosas bandeiras. A estrela, apunta Cirlot no seu dicionario de símbolos, moi poucas veces ten sentido singular, a súa multiplicidade apunta a destinos colectivos. Como consecuencia desta plural e xeral utilización a estrela esixirá, en non poucas ocasións, ser verbalizada, explicada, semiotizada mediante a palabra escrita.

Nesta liña, xa no ano 1919 Antón Villar Ponte remataba un artigo en ‘A Nosa Terra’ referíndose ao símbolo nacionalista como “estreliña azul da rebeldía”. Pouco despois, con ocasión da Asamblea Nazonalista de Vigo (1921) Risco explicou o senso cultural da estrela de cinco puntas –representación da cabeza e as catro extremedidades humanas– como humanización do símbolo, dotado de forza ideal e vital. Acababa a fase críptica inicial onde a estrela era un símbolo íntimo, privado, empregado en cartas e documentos internos tal como apunta un artigo de Francisco Luís Bernárdez (La Zarpa, 30-VI-1923) con afán sacralizador: “A estreliña nazonalista. Ises loceiriños qu-estrelecen o ceo dos nosos escritos. Isas margaridas pentapétalas que nós, os nazonalistas, bosquexamos inxenuamentes derriba das nosas cartas espranzadas non sei por qué teñen para min o mesmo simbolismo qu-aquil doroso cruceiro que unha nai garimosa puña a devanceira do meu berce de rapaz”. Pero neste mesmo artigo o autor xa se mostra partidario dunha interpretación máis libre e individual cando proclama coralmente ese “Nós mergullemos a sinxeleza aparencial do sagro emblema nunha maré de metafóricas suxerenzas”. Nesta mesma dirección, a maioría dos escritores e ideólogos do nacionalismo inclináronse polo debuxo silente, unha forma calada pero que deposita a súa confianza interpretativa na potencia imaxinativa de cada persoa. Deste xeito mudo empregou profusamente o poeta Manoel Antonio a estrela en cartas, fotos e apuntes escolares de todo tipo. Con trazo lineal e sinxelo o poeta rianxeiro fai de distinta lonxitude cada un dos cinco imaxinados pétalos para así reforzar, engadimos nós. o significado de unión entre desiguais. E con este anhelo poblou a súa obra poética de estrelas. Contemplada a estrela desde a nosa perspectiva actual, semella máis enriquecedor esta apelación a completala coa imaxinación de cada un que limitar o seu significado a unha explicación verbal, non sempre aceptada maioritariamente. Así o deberon entender os amigos que se moveron no círculo de Manoel Antonio que interpretaron a estrela como arela de liberdade. Tal é o caso do seu veciño de Asados Ricardo Rodríguez, subscritor do xornal ‘Galicia’ (1922-1926), correo clandestino entre Arxentina e Galicia nos anos cincoenta do pasado século cando estaba embarcado como tripulante dun correo italiano, recadador de sinaturas para obras censuradas como Galicia Hoy (Ruedo Ibérico, 1966), padecendo sempre persecucións e sancións de todo tipo. Ricardo Rodríguez, este teimudo loitador, cando por volta de 1956 acomete unha reforma na casa familiar, grava varias estreliñas na pedra da fachada principal e dúas abreviaturas enigmáticas V.C. que a garda civil quixo interpretar como “Viva Castelao” ou “Viva o Comunismo”pero que o interesado traduciu de maneira exculpatoria como “Villa Carmen”, o nome da súa esposa. Cando hoxe contemplamos a estreliña prateada e sinxela anunciadora da casa-museo de Manoel Antonio en Rianxo, convertida recentemente en insignia, lembramos o significado silente, sen palabras, que significou esa estreliña para miles de galegos que loitaron polas nosas liberdades.