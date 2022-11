Melilla, texto y contexto

Es justo y necesario que las posibles responsabilidades del ministro Marlaska en la gestión del asalto a la valla de Melilla se investiguen a fondo, porque esas son las reglas del sistema de derechos cívicos y humanos que esa misma valla defiende (y que no existe al otro lado). Así de tremendas y paradójicas son las reglas de juego, pues la democracia, que respiramos igual que el aire, o sea, como si no costara, es en realidad algo tremendo, un estado de excepción en la historia de la humanidad, un islote de algo más del 10% de la sociedad humana de hoy, cercado por las marismas de las semidemocracias y, más allá, el vasto y profundo océano de las dictaduras. Pero, atención, es no menos justo que la investigación recree el contexto del momento, una invasión multitudinaria, violenta, programada, con superioridad manifiesta sobre unos defensores con medios disuasorios restringidos.