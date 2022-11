Tras el fracaso de algunos candidatos trumpistas en las elecciones legislativas estadounidenses y el éxito del gobernador de Florida Ron DeSantis, el único hombre capaz de disputarle la nominación republicana al expresidente en las elecciones de 2024, los comentaristas de Fox News se preguntan por el futuro de la derecha. Esperaban una “ola republicana”. Una humillación para los demócratas. Un dominio absoluto en las cámaras legislativas. Y no ha sido así. Los demócratas han resistido mucho mejor de lo esperado. Como se había pronosticado esa victoria arrolladora (un “baño de sangre”, escribió precipitadamente Donald Trump Jr. en las redes sociales), aun recuperando por la mínima el control de la Cámara de Representantes, los resultados son bastante decepcionantes.

Pero el ambiente que se vivía en Fox News después de la noche electoral recordaba un poco a aquel chiste que se decía en Rusia sobre Stalin. Puede que Trump haya muerto (políticamente), sugería algún presentador entre risas nerviosas, pero ahora a ver quién se lo dice. Conviene no olvidar la larga lista de conservadores (en los medios de comunicación y en el Congreso) que se opusieron con ferocidad a Trump cuando este se presentó a las elecciones, descalificándolo o mofándose de él, y que, unos pocos meses más tarde, una vez confirmado su inusitado e indiscutible liderazgo, se convirtieron en sus más entregados defensores. El movimiento MAGA ha sido muy eficaz gracias al miedo. A perder el escaño o a perder el trabajo. A ser vilipendiado por los tuyos. Con Trump, los llamados líderes de opinión fueron guiados por sus audiencias y no al revés. Hasta Rush Limbaugh procuraba no enfadarlo. En la cadena de Murdoch siguen esperando.

"En el Congreso sigue habiendo gente que promueve conspiraciones y niega los resultados de las elecciones de 2020"

Ocurre que la gran pregunta es qué harán sus seguidores ahora, si estarán dispuestos a apoyar a DeSantis (menos pintoresco, pero más ideologizado) en unas elecciones presidenciales. Estos midterms parecen haber debilitado al expresidente. Por ahí va el editorial del "Wall Street Journal" y la portada del "New York Post", las dos versiones impresas del grupo de Fox. Estos periódicos de orientación conservadora declaran a Trump como el “gran perdedor” y demandan una renovación urgente en el Partido Republicano. Aunque esta parte de la historia ya la vivimos. Poco costará contradecirse luego ante la presión de la turba, siempre generosa con los conversos. ¿Es posible el trumpismo sin Trump? En el Congreso sigue habiendo gente que promueve conspiraciones y niega los resultados de las elecciones de 2020. El único modo de combatir las fake news y el discurso de odio es haciendo que ambas cosas dejen de resultar electoralmente rentables. Y en estas elecciones parece que se dio un gran paso en esa dirección.