Claridad y justicia

Quisiera intentar de poner claridad, en una cuestión complicada y que ninguno quisiéramos estar, y me refiero a las 21 familias del Villa de Pitanxo, que o bien están desaparecidos o fallecidos. Con todo respeto hacia ellos, hago esta reflexión.

Según la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), el 5 de septiembre de 2022 comenta: “ Tras los primeros análisis efectuados sobre las evidencias recopiladas, la Ciaim ha considerado que, para contrastar diferentes hipótesis sobre las causas del accidente es conveniente realizar las siguientes acciones, entre ellas la siguiente: “La inspección del pecio podrá contribuir a contrastar algunas de las informaciones recibidas y obtener otros datos o detalles de interés para la investigación. Por ello, se han iniciado consultas para determinar los medios técnicos necesarios y el coste económico de dicha operación”.

En el informe sobre el accidente del buque Fred Olsen en el Puerto de Aguete, en enero de 2021, la Ciaim expone: “Aunque el dictamen de la Comisión de Investigación e Incidentes Marítimos, que no es vinculante [...] realiza dos recomendaciones a la Capitanía Marítima de Las Palmas y otra a Puertos Canarios”. Por lo tanto, lo que ha dicho el Delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y que contradijo lo expresado por la Comisión Europea, a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, es una autentica falacia, por todo lo aportado en lineas más arriba, de la propia Ciaim, a la cuál nombra dicho personaje. Es decir, nos atendremos a lo que digan los expertos de la Ciaim, y éstos, como hemos comprobado, ya sean pronunciado: han solicitado la bajada al pecio.

No se pide, por nadie ni para nada, de que se pongan en peligro vidas humanas en esta misión. Y eso que, por ejemplo, en el accidente del Prestige, se bajó a mucha más profundidad con un batiskafo, con tripulantes a bordo. Lo sé con conocimiento de causa, ya que uno de ellos es un colega de profesión y buen amigo, y con ello se consiguieron importantes datos para la investigación. Pero han pasado los años y las técnicas se han mejorado, lo que no sería necesario realizar la bajada con tripulación en cabina, siendo dirigida desde en buque nodriza, a través de drones con cámaras incorporadas.

Vamos terminando. Señor Planas, he leído en los medios y además estará en el diario de sesiones de la cámara del Senado, “ falta de generosidad y patriotismo en la defensa del sector pesquero español tras el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 caladeros. ¿Y quién gobernaba en 2016?.

Ahora, y no esperando a que pasen más años, le pregunto, ¿quién gobierna en estos momentos en España? Les falta generosidad y patriotismo para defender a los 21 familiares del Villa de Pitanxo para decidir que se baje al pecio. Como hemos desglosado, la Ciaim no emite informes vinculantes, sino recomendaciones, y ha solicitado la bajada al pecio como queda demostrado en la página web. No pongan a la Ciaim como responsable; quien tiene la decisión es el Gobierno, a través de sus Ministerios.

Es de justicia que tanto el MAPA como el Ministerio de Transportes y creo que alguno más –ya que de los 23 Ministerios, de una manera u otra, es decir, directa o indirectamente, tengo identificado a 13 Ministerios que tienen relación con la cadena mar-industria–, decidan de una vez por todas, lo que ha clamado por unanimidad la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Dejen de enredar, embarrar y pónganse a esa generosidad y patriotismo, establezcan la bajada al pecio, el reloj corre en su contra. TICK, TACK.

*Capitán de la Marina Mercante