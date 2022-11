Aunque la expresión pudiese resultar extemporánea en un contexto general de sequía, en la planificación ferroviaria de Galicia llueve sobre mojado. La historia del tren en nuestra comunidad es un compendio de olvidos, errores, retrasos, marginación y desprecio. De promesas incumplidas o pospuestas ad aeternum. Los avances, contadísimos, se han debido en gran medida a la permanente actitud reivindicativa y exigente de la sociedad civil, de los agentes económicos y de determinados medios de comunicación –como FARO DE VIGO–, que han mantenido un pulso que se extiende desde hace décadas con los Gobiernos, de uno y otro color, para recordarles sus compromisos pendientes en materia ferroviaria.

Así se ha conseguido que la Alta Velocidad por fin llegase a nuestro territorio, aunque de forma muy parcial, por cuanto el sur de Galicia, con Vigo, la ciudad más poblada, dinámica y pujante, se ha quedado fuera de la línea al menos durante los próximos diez años. La ausencia de Vigo de la conexión del AVE –aunque no pocos gobernantes parece haber asumido, aunque sea con la boca pequeña, el rodeo por Santiago de Compostela como la solución natural– es sencillamente intolerable. No existe justificación. Salvo si se considera que Galicia es solo el norte de la comunidad. Y que atendidas Santiago y A Coruña, los demás deben ir a rueda.

El tren y Galicia han mantenido una relación conflictiva, en realidad sangrante, desde el punto de vista de la gestión pública. La lista de agravios y asignaturas pendientes es todavía extensa: Alta Velocidad Ourense-Vigo, salida sur hacia Oporto, el servicio de cercanías, Corredor de Mercancías Atlántico... En estas cuestiones nos hemos movido en el terreno de las promesas huecas, las perífrasis verbales –con impulsar o reactivar en los frontispicios de la retórica–, los circunloquios, las batallas y los reproches partidarios. O sea, en el esperpéntico territorio de la vacuidad, cuando no del barrizal político.

En los últimos meses, es justo reconocerlo, se han producido avances, algunos notables, como la conexión de la Alta Velocidad del norte de Galicia con la meseta. Otros muy tímidos, sobre todo en el sur, en donde podría parecer que seguimos empantanados en las arenas movedizas de los compromisos. Pero, en apariencia, algo sí se está moviendo. A ello han contribuido las manifestaciones públicas, rotundas, de la secretaria de Estado de Transportes y Movilidad, la gallega Isabel Pardo de Vera, empeñando su palabra de que dos grandes proyectos pendientes en nuestro territorio –la conexión del AVE Vigo-Ourense por Cerdedo y la salida sur para conectar Vigo con Oporto y Lisboa– están en marcha. Incluso en una reciente visita a la ciudad olívica Pardo de Vera manejó en las páginas de FARO la fecha de 2030 para la segunda obra, mientras que en cuanto a la primera avanzó que el estudio hidrogeológico, imprescindible para desbloquear la conexión con Ourense, era positivo y que, en consecuencia, no había obstáculos para implementarlo.

Aunque los vigueses y los vecinos de su área metropolitana están inmunizados contra las promesas de nuestros responsables públicos, las manifestaciones de Pardo de Vera no pueden desecharse sin más. Sobre todo, si consideramos que, como ha publicado FARO, entre los técnicos de Adif –supuestos expertos en la materia que diseñan el mundo confortablemente instalados en sus despachos de Madrid– imperaba la convicción de que el AVE Vigo-Cerdedo era innecesario, un gasto superfluo. La posición de Pardo de Vera, a la luz de sus palabras, parece haberse felizmente impuesto frente a las negativas de los burócratas capitalinos. Sin embargo, la experiencia vivida en las últimas décadas nos obliga a todos a seguir vigilantes y exigentes. Se acabaron los cheques en blanco.

En este contexto, las expectativas generadas en torno a la reciente cumbre ibérica en Viana do Castelo eran máximas. Entre las muchas materias que iban a abordar Pedro Sánchez y su homólogo luso António Costa, se esperaba una declaración inequívoca sobre la conexión de la Alta Velocidad Vigo-Oporto. La revalidación de una apuesta rotunda en boca de los dos máximos responsables de España y Portugal. La realidad no fue así. Los dos mandatarios sí confirmaron que la línea galaico-portuguesa formaba parte de sus prioridades, pero se echó en falta más precisión y concreción. Como resumió FARO en su portada: no hubo ni plazos ni fondos.

Para atajar la oleada de frustración y críticas que pudiera desatar tal grado de ambigüedad, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, su número dos Pardo de Vera y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, –presente en la cumbre de Viana como invitado especial–, tuvieron que salir a la opinión pública y despejar cualquier atisbo de duda con un discurso uniforme: el AVE Vigo-Oporto es imparable y la salida sur –la obra clave de la línea– entrará en unos meses en la fase de estudio informativo. La actuación no tenía marcha atrás, “sea cual sea el coste”.

"Desde que se anunció el AVE al sur de Galicia, en 2001, han pasado cuatro presidentes, nueve ministros de Fomento y 22 Presupuestos Generales del Estado. Así que sobran los motivos para la desconfianza y el descreimiento ciudadanos"

Más allá de las promesas del Gobierno español, la firme decisión de Portugal en conectar –y hacerlo cuanto antes– toda la fachada atlántica por Alta Velocidad permite apuntalar el proyecto. En el caso de que España volviese a dudar, el Ejecutivo luso se declara dispuesto a mantener la presión para disipar cualquier tentación de olvido o de demora. Y esta baza no es menor. En letra mítica de Siniestro Total, menos mal que nos queda Portugal.

Los compromisos adquiridos en la cumbre de Viana y las aclaraciones complementarias de la ministra Sánchez y Pardo de Vera parecen invitar a un margen de confianza. Sin embargo, en cualquier gestión pública, más todavía en el ámbito de las infraestructuras, obras son amores. Y el reloj se ha puesto en marcha. Se agotó el tiempo de las disculpas, de los reproches y la retórica enredadora.

La misma sociedad civil –con FARO a la cabeza– que ha exigido durante décadas estas dos obras se mantendrá vigilante para ver que tanto el tren de la Alta Velocidad Vigo-Ourense-Madrid como el que unirá Vigo y Oporto no vuelven a descarrilar.

En esta tarea, es lógica la labor fiscalizadora de la Xunta. Es su deber extremar la vigilancia sobre el cumplimiento de estos dos compromisos claves para cerrar el círculo de las infraestructuras de nuestro territorio. Aunque hubiera sido deseable que esa presión y ese grado de exigencia se hubiera mantenido con idéntica dureza y ardor guerrero durante las cuatro legislaturas en las que el PP gobernó el país. Y también que la siga ejerciendo en el caso de que Alberto Núñez Feijóo conquiste La Moncloa.

Porque la asignatura pendiente del AVE con Vigo y el sur de Galicia se remonta a varias décadas. La hemeroteca es tozuda e irrebatible. Y, por ejemplo, es fácil encontrar en las páginas de FARO las provocadoras declaraciones de Francisco Álvarez Cascos, como ministro de Fomento de Aznar, descartando la llegada del tren a la estación de Urzáiz en túnel, una obra clave para que hoy sí se pueda hablar de salida sur y conexión con Oporto. En materia de Alta Velocidad y Vigo, –ya sea la línea con Portugal o la de Cerdedo– desgraciadamente nadie puede sacar pecho. Pero en este asunto, como en tantos otros, la amnesia políticamente interesada suele presidir algunas posiciones. Desde que se anunció el proyecto en abril de 2001, los ciudadanos han visto pasar a cuatro presidentes de Gobierno, nueve ministros de Fomento/Infraestructuras/Transportes y la aprobación de 22 Presupuestos Generales del Estado. Así que sobran los motivos para la desconfianza y el descreimiento.

No es el momento ahora de sacar el manual de los agravios, de convertir, una vez más, el AVE en una batalla de promesas y de desgaste políticos. Se trata solo de exigir, alto y claro, que se cumplan desde ya los compromisos anunciados, y que se haga negro sobre blanco, con hitos precisos y sin más excusas que permitan prorrogar sine die un desprecio intolerable. Se trata, en suma, de ver si estos dos proyectos de Alta Velocidad para el sur de Galicia arrancan de verdad; o si, tras la foto de Viana de Castelo, estas conexiones permanecen en vía muerta.