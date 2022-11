A automoción galega merécese os fondos europeos

Galicia conta coa planta que máis vehículos fabrica de España, facturando por riba dos 11.000 millóns ao ano e dando emprego a máis de 23.000 persoas. Casualidade? Non. Máis ben, tenacidade, compromiso e esforzo permanente por seguir mellorando e mirar sempre ao futuro sen deterse a pensar nos éxitos do pasado.

Esa é a clave que leva a Galicia a ser un referente da industria da automoción en España e Europa. E todo grazas ao seu ecosistema: a fábrica de Stellantis Vigo, as 150 empresas de compoñentes que integran o clúster (Ceaga), e o seu centro tecnolóxico (CTAG), fundamental no desenvolvemento de proxectos de I+D+i e que ten demostrado a súa capacidade de liderar o proceso de transformación a través da dixitalización e a implantación de novas tecnoloxías.

Para a Xunta de Galicia é un orgullo ver este nivel de profesionalidade. Un orgullo, pero tamén unha responsabilidade. O seu bo facer debe ser un estímulo para que sintan cada vez con máis intensidade que contan co apoio das administracións.

Por iso é difícil de explicar que a automoción galega teña que esperar tanto tempo por boas noticias. Que Stellantis Vigo entrase de rebote na resolución do Perte do Vehículo Eléctrico e Conectado (VEC) –con 15 millóns de euros a repartir entre as fábricas de Vigo e Madrid– non é motivo suficiente para sentirse aliviados. Nin moito menos. A solución para o futuro da fábrica en Vigo pasa por unha nova convocatoria de axudas na que o Goberno debe amosar que aprendeu dos erros cometidos, axilizar os prazos e modificar os criterios actuais de selección que impiden ao sector incluír os seus investimentos.

E non estamos a falar neste caso dun problema de fondos: máis de 2.000 millóns que lle quedaron sen adxudicar no Perte –apenas concedeu o 30% dos fondos europeos– e 7.700 millóns da addenda recibida da UE porque a evolución do PIB de España presenta un peor comportamento.

Está a tempo de deseñar unha nova convocatoria da man das comunidades autónomas e da industria na que se intensifiquen as axudas e na que se axusten os prazos aos tempos que precisa Stellantis para instalar en Balaídos a nova plataforma para a fabricación dos futuros modelos eléctricos.

"Na primeira proba, Galicia non tivo a oportunidade de poder competir en igualdade de condicións. Confiamos en que nunha segunda o Goberno marque regras de xogo que atendan ás necesidades reais do sector"

É certo que a decisión do Goberno de fixar para o 21 de novembro a primeira reunión do grupo de traballo –do que tamén forman parte Stellantis e as tres comunidades autónomas con fábricas en España (Aragón, Madrid e Galicia)– non é o mellor punto de partida. Se de nós dependese, ese encontro xa se tería producido. En calquera caso, ofrecerémoslle ao Goberno a posibilidade de que Galicia xestione os fondos Next Generation vinculados á industria. A súa decisión de centralizalos impide ás comunidades exercer as nosas competencias en materia industrial.

Unha mensaxe de colaboración extensible a dous incumprimentos máis do Goberno con Galicia: a subestación eléctrica de Balaídos –continuamos sen comprender por que o Goberno non ten incluída esta infraestrutura vital para Stellantis Vigo na planificación de Red Eléctrica– e as pistas de probas do CTAG –onde despois de solicitar iniciativas ás comunidades autónomas, agora o proxecto non pode optar ás convocatorias–.

Dicía o cinco veces campión do mundo de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio que “as carreiras non se gañan na primeira curva; moitas veces pérdense”. Na primeira proba, Galicia non tivo a oportunidade de poder competir en igualdade de condicións. Confiamos en que se celebre unha segunda na que o Goberno marque regras de xogo que atendan ás necesidades reais do sector. Se é así, Galicia non só superará a primeira curva, senón que acadará a súa meta: os fondos de europeos que se merece por méritos propios.

*Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia