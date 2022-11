Agoreros económicos

En el pasado verano coincidiendo con el aumento de la temperatura climatológica, fue también en aumento la temperatura del catastrofismo, desarrollándose como setas los agoreros que ven de una forma clarísima que la economía no solo iba de mal en peor, sino que vendría un otoño muy caliente donde las costuras de nuestro sistema económico se romperían por todos los lados. A estos augurios han venido uniéndose un conjunto de premoniciones sobre la tercera guerra mundial, la desaparición de la democracia en Estados Unidos, la invasión de China a Taiwán o la utilización de armas nucleares destructivas y otras muchas invectivas que si se analizan con un mínimo rigor, denotan una irresponsabilidad colectiva en asuntos de gran trascendencia, salvo claro está que la mentira ya se haya instalado en nuestras vidas y al igual que cuando aquél decía que venía el lobo, este finalmente vino, cuando ya nadie le hacía caso.

Es verdad que la economía ha de estar regida por la previsibilidad y por tanto la herramienta de la planificación es una exigencia básica, pero no creo que debamos enterrarnos en el clásico parálisis por el análisis, por que infundir miedo, en algunos casos hasta terror, solamente para perseguir, ya te lo había advertido o que malo eres por no haberlo previsto, lo que se consigue es que realmente los males aparezcan por tanto repetirlos. Son muchos los premios nobel de la economía que lo han sido por trabajos e investigación sobre la predictibilidad económica, pero a pesar de eso, adivinar lo que sucederá en economía por haberlo previsto de antemano es algo más parecido a la lotería que al resultado de la gestión adecuada de datos históricos y una visión cierta de lo que ocurrirá en el futuro.

Los generadores de visiones apocalípticas consiguen exacerbar el miedo a lo desconocido y siempre habrá probabilidad aleatoria de que, lo que se espera que se produzca, no se produzca y sea muy diferente al previsto. Lo importante, es tener la capacidad de decidir, aunque no se tenga confianza de que el resultado será el previsto, desde luego el que no hace, no decide, no se equivoca y por tanto los que sí tienen iniciativas es probable es que se equivoquen o que acierten, pero de verdad debemos apreciar y mucho tener a nuestro lado, a personas que decidan, aunque puedan equivocarse.