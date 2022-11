Concluido el aniversario del naufragio del petrolero Prestige en la costa gallega, y repasada la memoria de aquello –a lo que este periódico dedicó amplia y solvente información y opinión– quizá convenga insistir en algo que podría servir como uno, acaso el más destacado, de los varios balances. Se trata de la reacción de Galicia, como un todo, frente a lo que fue en los primeros días, o al menos lo pareció, casi un abandono del Gobierno central –de aquella presidido por el señor Aznar– que en cierto modo significa lo mismo que el Estado. Expuesto de otro modo, la sociedad gallega –en aquel momento se empleó más lo de “ciudadanía”– padeció una orfandad que llevó a la calle a decenas de miles de personas y dió a luz a una plataforma que pasó a la Historia.

Como otras, “Nunca Máis” –así se bautizó– empezó siendo un espejo de la realidad y del sentimiento y desembocó –y aún lo hace– en un instrumento, a veces por encima de las siglas y a veces a su lado como protagonista de la oposición contra quienes consideraban, sino coautores, al menos responsables de buena parte de los daños causados por la contaminación a buena parte de la Galicia litoral. Las protestas, aparte de contra “Madrid”, eran contra la Xunta, su decisión de apartar el barco de la costa en lugar de situarlo en una ría o un puerto: hoy en día se mantiene la polémica, a pesar de que hay más y mejores argumentos en favor de la decisión de la Xunta que de los contrarios.

Eso aparte, y visto hoy en día, quizás no se debió plantear, como se hizo, una moción de censura que se sabía fallida, por la oposición contra la Xunta de Fraga en pleno vertido del chapapote. De aquellos días negros nadie olvidará la figura de un conselleiro como fue el señor López Veiga, a pie de ola, embutido en un impermeable minúsculo, ni su gestión de las ayudas a las cofradías que, probablemente batió un récord de agilidad en la historia de la burocracia de este país. Desde un punto de vista personal, y como no puede negarse el factor político que durante y después –años incluso–, acaso resulta oportuno recordar otros efectos del suceso que supusieron grandes cambios en Galicia.

El Prestige provocó un cambio decisivo en la navegación, alejándola del litoral noroeste de la península y fue causa de novedades en los buques, que desde entonces llevarían doble casco si se fletan con mercancías peligrosas. Y, en la política interior, el episodio abrió una brecha en la Xunta entre partidarios de salir a la calle con o sin “Nunca Máis” y los que rechazaron esa posición; hubo incluso conatos de cierta violencia, al menos verbal, en un Consello de la Xunta presidida por Manuel Fraga. Después, un efecto colateral del naufragio, más la “ayuda” de fuego amigo: supuso la caída definitiva de uno de los grandes referentes de aquella época: el ya fallecido don José Cuiña, cesado pero al que se le “permitió” hablar de dimisión.

Hay otro efecto, menos comentado, pero interesante: tras el naufragio, se constituyó una Comisión de Investigación en el Parlamento gallego que la mayoría del PP consideró cerrada y la oposición recurrió al Tribunal Constitucional para defender los que creía sus derechos. El más alto órgano de la Justicia española dió razón al recurrente y señaló que el hecho de estar en minoría no debe limitar los derechos de los representantes de una parte de la sociedad y ordenó la reapertura de la comisión. Orden que no se cumplió porque en 2005 el PP perdió su mayoría absoluta y fue reemplazado por un bipartito entre PSOE y BNG. La nueva presidenta de la Cámara, la socialista Dolores Villarino, determinó que la reapertura no era necesaria “pues la sociedad gallega ha hablado en las urnas”. Y punto: el Prestige había provocado su penúltima batalla: ahora sólo queda una,pendiente en los tribunales ingleses. Por la indemnización.