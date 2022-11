Pocas veces se habrá manejado esa palabra “depende”, que algunos dicen más gallega que ninguna otra, como tras conocer por este periódico el dato de que el parque eólico previsto frente a las islas Cíes podría tener un impacto “medio” sobre la pesca, al menos en el periodo de su construcción. Y es que pocos pueden dudar de la importancia que para Galicia tienen las energías renovables, entre ellas la que aporta el viento, pero de ahí a poner en riesgo otro modo de vivir de mucha gente, pues sí: depende de cómo se mire. Y la apelación a la vista no es casual: aquí no debiera aplicarse la aritmética de “pierdes menos que ganas”, porque esta estadística no siempre es exacta.

(Y, sobre todo, porque comparar nueces con uvas no excluye la importancia de ninguno de los dos frutos, lo mismo que sucede con el pescado y los megawatios. Sobre todo si, además y al hablar de los daños medioambientales se recuerda que la plataforma ocupará casi cien –sí: 100...– kilómetros cuadrados y que, terminada, no eliminará el riesgo de daños colaterales sino que los rebajará “al mínimo”, según la empresa, que usa la cautela para no descartarlos. Y en este punto conviene dejar claro, una vez más para evitar malas interpretaciones, que no se trata de abrir otra polémica, y menos aún de avivar otras existentes, entre ecologistas de verdad y políticos serios.) Es complicado, desde luego, compaginar las necesidades de atender a la vez al planeta y a sus habitantes. Por eso procede reclamar, al menos, una reflexión serena acerca de qué es lo que conviene a todos antes de tomar una decisión que pueda perjudicar a una parte o a más de una. Punto este en que resulta útil recordar la ignorancia pública, y probablemente también política, acerca de dónde, aún aproximadamente, se colocarán los parques eólicos marinos, qué estudios se han hecho, qué cálculos de rentabilidad y, por qué no se sabe si habrá participación social en los beneficios de utilizar recursos que son de todos. Para que no se vuelva a cuando las petroleras parecían las dueñas del producto. Item más. Falta en este Reino una auténtica Ordenación del Territorio, algo tan sencillo –pero no tan simple– como determinar dónde hay que ubicar fábricas, polígonos industriales y/o comerciales y por supuesto parques eólicos marinos y terrestres de forma que sirvan más y mejor al interés general. Y cómo han de articularse las vías de comunicación, de forma que se atiendan las grandes velocidades con las distancias y el público sepa que existe también un sistema de cercanías que no solo conecte sino que también vertebre el país. Y todo eso está sin hacer, o al menos lejos del conocimiento del público en caso contrario, lo que supone, desde la opinión personal y en ambos casos, un error. No parece exagerado calificarlo de esa manera. La información que se debe a la ciudadanía acerca de cuanto le afecte, para bien o para mal, es algo clave en un sistema democrático. El apoyo, o el rechazo, de quienes cada cierto tiempo deciden quién son los que están en el poder y quiénes han de dejarlo o seguir fuera de él resulta fundamental. Al menos para evitar que algunos que presumen de “servir a la sociedad” a través de reuniones opacas en las que se deciden asuntos básicos, recuerden a los viejos tiempos del despotismo ilustrado y su lema de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. Y, por cierto, ahora mismo ese despotismo carecería de ilustración suficiente para disimular.