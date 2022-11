Aparcamiento y piscina

Los marinenses nos estamos acostumbrando a que cada semana se produzca una noticia importante para nuestro crecimiento y desarrollo, por parte de la corporación. Y, como no podía ser de otra manera, a seis meses de la convocatoria de elecciones municipales. Y esta semana pasada consistió en el anuncio, por parte del equipo de gobierno, del estudio económico para calibrar las posibilidades de la realización de un aparcamiento subterráneo en la alameda del Padre Eguren. Y por otra parte la negativa, o la falta de apoyo del “PSOE” municipal, a la posible construcción de una piscina de agua salada en el conocido como “cementerio dos botes”.

En cuanto a la construcción del aparcamiento subterráneo, ya expusimos nuestra opinión, en el sentido de que entendíamos que no era el lugar más adecuado. Por varias razones: una porque el lugar no nos parece el más adecuado, teniendo en cuenta que hacer la entrada y salida, a la altura de las actuales escaleras en la calle Concepción Arenal, es muy conflictiva porque es una calle de mucho tráfico, y porque enfrente está un colegio con gran alumnado, aparte de la parada de autobuses y de los que llevan a los niños al colegio. Ello supondrá, sin lugar a dudas, aumentar considerablemente el tráfico, y por lo tanto aumentar la conflictividad viaria, ya por si muy conflictiva. Por otra parte, su capacidad de 218 vehículos, es escasa para las necesidades que Marín tiene hoy, y encima la imposibilidad de hacer una tercera planta, y las dificultades que geológicamente se pudieran encontrar, no parece el lugar más idóneo. Nosotros ya apuntamos la posibilidad de hacerlo a lo largo de la avenida de Ourense, desde la calle Carballiño hasta las inmediaciones de la gasolinera, con todos sus aledaños, que cuadriplicaría su capacidad y en una sola planta, y daría servicio por las calles de Carballiño, República Argentina, La Estrada, Almuiña, Echegaray, Augusto Miranda, Ejército y Marina, Lameira y Forte. Por eso insistimos que al menos, se haga un estudio para ver sus posibilidades.

En cuanto a la negativa de su apoyo a construir una piscina, por parte del PSOE municipal, nos parece una noticia negativa, porque entendemos que sería positivo para los marinenses y los visitantes, al disponer de una piscina de agua salada en el centro de la villa, que por otra parte sería un buen complemento para el paseo “Alcalde Blanco”. Y tampoco las razones expuestas de “no perder elementos de nuestra identidad”, no nos parece acertada, porque la playa de los botes, no constituye un elemento de identidad. Y si, nos parece mucho más importante el nombre de “A Granxa” (por ejemplo), que, si es un elemento fundamental de la existencia y de la historia de nuestra villa, y que sin ninguna razón objetiva ni de peso, se le cambió su nombre. Porque así consta en el muro de entrada, esculpida en piedra de “La Granja”, y no ese nombre de su antiguo dueño, que nos la vendió por 150 millones, de todos los marinenses. Por eso debe restituirse cuanto antes a su propio nombre de más de ocho siglos de existencia, y ligada al ser de Marín a través del Priorato. Por no hablar del abandono del pazo de Cuadro. del siglo XV, ni de la Casa de la Brea, etc. etc. Porque parte de nuestro patrimonio histórico está abandonado y dejado a su propia suerte. Y eso sí que hay que conservar y mantener. Por todo eso, y más, mal, muy mal.