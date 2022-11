Se está recordando estos días que han pasado 20 años del aciago desastre del “Prestige”. Todo aquello comenzó el 13 de noviembre de 2002 cuando el barco se escoró unos 45 grados tras sufrir una vía de agua a causa del temporal. Se encontraba a unas 30 millas de Fisterra. Desde el barco se emitió la alerta de naufragio inminente. A partir de ese momento nadie supo muy bien cómo actuar y se comenzaron a tomar decisiones incongruentes siguiendo lo que alguien llamó “lógica de la indecisión” que hicieron navegar al barco de manera errática durante varios días. En su camino iba vertiendo fuel pesado del tipo M-100, un derivado del petróleo obtenido como fase residual en su proceso de destilación. Es decir, un chapapote de ínfima calidad.

El día 16 de noviembre llega la primera mancha de petróleo, de más de 40 km, a las costas de Muxía y alrededores. El día 17 el petróleo llega a toda la “Costa da Morte”. Al día siguiente el rumbo errante del Prestige pone en peligro las Rías Baixas. El frente de la mancha ya es de 130 km. El día 19 de noviembre el Prestige se parte en dos, se hunde y lanza otra marea negra hacia Galicia. Las fotografías de satélite mostraban una mancha de más de 450 km que abarcaba toda la Galicia atlántica y que “desborda las peores previsiones”, según las noticias de la época. El petróleo llegó a Galicia por todas partes. Y terminaría entrando en el Cantábrico alcanzando incluso el País Vasco y Francia.

Mi recuerdo es la llegada de una brutal masa de chapapote invadiendo toda la costa. Yo en aquel momento era el director del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía. Se nos avisó del problema y nos pusimos inmediatamente en alerta. Estábamos preparados para comenzar nuestro trabajo de investigación sobre los posibles efectos del vertido de hidrocarburos al mar. Pero los primeros días no pudimos hacer investigación. Con nuestro barco, de investigación, nos dedicamos, como toda la flota de la zona, a intentar que aquella enorme y brutal masa de chapapote no entrase en nuestras rías. Fue una lucha física contra una avalancha física de hidrocarburos, de chapapote. Unos días después comenzamos los trabajos de investigación con el pequeño barco, el “José María Navaz”. Y el 6 de diciembre comenzamos las campañas de investigación sobre la presencia de hidrocarburos en el agua y en los sedimentos y sus efectos sobre los seres vivos y ecosistemas con el “Cornide de Saavedra”. Las campañas de investigación se continuaron de manera ininterrumpida durante dos años. Después se fueron espaciando en el tiempo. Los resultados de los trabajos de investigación están disponibles en documentos científicos y en las redes.

Al leer los artículos y entrevistas que se están publicando estos días, incluso al leerme a mí mismo, me da la impresión de que todos creemos que actuamos perfectamente ante aquel desastre. Que lo hicimos de manera diligente, coordinada, sin fisuras. Todos contamos nuestra pequeña historia pensando que realmente lo hicimos bien. ¿De verdad que fue así?

¿De verdad que el gobierno de la Xunta de aquel momento actuó de manera coherente, rápida y eficaz? ¿De verdad que el gobierno español de la época fue lo suficientemente diligente y le prestó la debida atención al problema desde el primer momento y tomó las medidas más adecuadas? Las primeras actuaciones, o no actuaciones, de ambos gobiernos provocaron un fuerte y generalizado malestar ciudadano que tomó forma de manera espontanea bajo el lema “Nunca máis”. ¿Pero, más tarde, la propia evolución de “Nunca máis” satisfizo de verdad a las personas que lo iniciaron? Para la autocrítica científica también me pregunto ¿El Comité Científico Asesor de la Comisión Interministerial del gobierno central, a pesar de llegar a tener tantos miembros que aquello parecía el camarote de los hermanos Marx, según me comentaron, aglutinó de verdad a los científicos realmente expertos y cumplió adecuadamente su misión? (Menos mal que se terminó formando una Comisión de Coordinación Estratégica contra Vertidos Marinos liderada por la Universidade de Vigo que con sus congresos Vertimar sí que, en mi opinión, supusieron un éxito científico real). Creo que sería bueno que todos reflexionáramos tranquilamente sobre todas estas cosas. Han pasado 20 años, podemos ser sinceros con nosotros mismos.

Lo que sí permanece como realmente sólido y eficaz en mi recuerdo es la actuación y comportamiento de los miles de voluntarios, gallegos y de toda España, que vinieron a luchar, de manera anónima y desinteresada, contra el chapapote cuando fue necesario. Alguien definió este movimiento, que quedó plasmado en miles de impresionantes fotografías, como “O tiunfo da solidaridade / El triunfo de la solidaridad”. Aún ahora, veinte años después, creo que debemos seguir dándoles las gracias a todos ellos por su abnegado esfuerzo.