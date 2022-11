Palavra dada, palavra honrada no Ocidente

Nom é necessário explicar o significado destas unidades lexicais. Mal assinalamos algum caso histórico e ilustrativo. Umha equivalência muito interessante da “palavra dada” pode ser verificada no vocábulo “ius”. Considera García-Hernández (“La polisemia de ius, iuris ‘derecho’, ‘aderezo’ y la ideia genuina (‘unión’) del Derecho Romano”, em Revista de Estudios Latinos nº 10, 2010, págs. 29-47) que este termo fundamental no Direito nasce numha sociedade agrícola basicamente analfabeta, onde o uso desta fórmula, pronunciada de forma ritual e acompanhada de gestos convencionais, surtia o efeito que hoje tenhem um escrito convindo e assinado ou mesmo umha ata notarial. Estes gestos podiam ser vistos nas feiras e mercados de gado da Galiza em Santiago de Compostela nas décadas de 1960 e 1970, quando se chegava a um acordo entre o vendedor e o comprador. Lembre-se que desde o latim imperial foi-se impondo directum (e a noçom do ‘reto’, em oposiçom ao ‘torto’, presente em muitos conceitos jurídicos clássicos).

Na atualidade, nomeadamente em determinados âmbitos da classe política, domina e predomina a mentira ou falsidade, o escândalo, o fariseismo, a hipocrisia... Apenas alguns exemplos de mentiras ou falsidades, como quando se cantava “Agora que vamos devagar, vamos contar mentiras”, quando prometem ou dizem que: o povo é quem mais ordena, umha mentira; cumprem a Lei fundamental e suprema de 1978, umha mentira; vendem a conexom Vigo-Porto, promovida polo Governo português que já dispom dos planos, mas nom apoiada polo Governo do Estado, umha mentira; a anexom à Uniom Europeia foi beneficiosa para a Galiza, porém como prejudica os seus interesses da pesca, umha mentira; o incremento de salários que nom será efetivo, pois será repercutido no IRPF, umha mentira; o incremento das pensons, que também será repercutido no IRPF, umha mentira; falam de igualdade salarial, umha mentira; os preços nom sobem, mas o saco das compras está descontrolado, umha mentira; o autogoverno a partir do Estatuto de Autonomia, umha mentira; o consenso social nas “Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego” 1982, impostas por Decreto, umha mentira; na Galiza há bilingüismo harmónico, mas tolera que a língua minorizada esteja à beira da morte, um desatino; recuperam o monte galego, umha mentira; haverá umha reestruturaçom do minifundismo, umha mentira, etcétera. Proclamam que estamos num Estado democrático e de Direito, se isto fosse assim na realidade e na verdade, algum âmbito ou pessoas da classe política e os que mexem os fios deveriam ser punidos, como acontece noutros países. A máxima aplicável seria “fazer o que eu digo, nom o que eu fago”. Que linda seria a Galiza e que lindo o mundo onde “o prometido é devido”! *Professora Catedrática de Universidade