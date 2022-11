Hace muy poco que se planteó, con la lógica polémica, la idea de que se establezca en Galicia una tasa turística, en principio –se supone. para los municipios que ostenten esa condición de forma indiscutible–. Con la capital, Santiago, a la cabeza, según confirmó su alcalde, el señor Sánchez Bugallo. A quien no le falta razón, desde un punto de vista personal y económico, si se tiene en cuenta que la considerable afluencia de turistas y peregrinos, –aunque ambas “categorías” no sean exactamente iguales– encarece la prestación de servicios públicos.

Un hecho cierto que, sin embargo, no se da en la gran mayoría del resto de las ciudades gallegas más que en momentos, o temporadas, muy puntuales, que a diferencia de Compostela, no llegan a suponer un encarecimiento sustancial y por tanto convierten en mala la idea de implantar casi urbi et orbi aquí, la tasa en cuestión. Quizá si se consiguiese alguna vez que el flujo de visitantes a cualquier punto del país se pareciese lo bastante al de su capital podría repasarse aquella implantación, pero no hay una política turística orientada a lograrlo, y haberla no se nota.

Claro que, hablando de malas ideas, además de inoportunas, hay que situar en una categoría peor aún que lo del turismo en esa “invitación” de la Xunta a sectores turísticos que –como los de la hostelería o la restauración– incrementan en no pocos puntos del país los visitantes, por épocas –más bien cortas, en general– concretas para que aumenten tarifas, ya que si el público crece hace que el coste el coste los servicios aumente. Llevado al extremo, el argumento acabaría con el turismo, que de momento se asienta en que cuanta más gente vengas, mejor.

La idea es, como queda dicho, mala para actividades económicas que no han superado ni mucho menos aún la pandemia y que, regentados sobre todo por autónomos, pagan ahora los olvidos de l Ministerio correspondiente. Y además se ha calificado de inoportuna esa idea, no ya porque reduciría a sarcasmo el eslogan de que “en Galicia baixan os impostos”, sino que el asunto coincide con la noticia de que Galicia aumentará sus ingresos en dos años un total de 1500 millones por recaudación. Es decir, dinero que no fluye en la sociedad: se le retira.

Eso, conste, es algo que sin duda convertirá al ejecutivo gallego en una baza para cargar aún contra el líder de la oposición, que defiende la rebaja de la carga fiscal. Y no servirá la excusa de que no es la Xunta la que se beneficiarías de las tesas, sino los municipios: la idea es del gobierno autonómico, y sigue siendo –por supuesto desde una opinión personal– mala e inoportuna, aunque a algunos se alegren de la oportunidad de aumentar ingresos, tras esa iniciativa. Tendría, la Xunta, que hacerselo mirar, sobre todo si se tienen en cuenta posibles efectos electorales en los perjudicados, que también votan.

Y es que hay veces en las que, en vez de que un inventor de milagros frote la lámpara para que aparezca el genio dadivoso, tendría que pensarlo dos veces y guardarla –la mano, claro– con cuidado. Se evitarían así situaciones, como la que se comenta, que pueden provocar lo contrario de lo que en teoría se se busca. Sobre todo si las decisiones que se toman no se explican de una forma razonable. O sea, si no se le aplica a la política la didáctica, que se defendía hace unas jornadas como el mejor método para que la gente del común intente –al menos-– entender lo incomprensible. Pero no hay manera.