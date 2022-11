Insostenible CIS

Un organismo público encargado de hacer encuestas de opinión solo es útil si reúne dos condiciones: una, a la que llamaremos simplemente profesionalidad, que haga su trabajo con rigor y de modo imparcial; otra, a la que llamaremos factor de credibilidad, que la opinión pública considere que los resultados obtenidos responden a la primera condición y no tienen sesgo político. Es difícil saber si el llamado “CIS de Tezanos” cumple la primera condición, pero parece claro que no cumple la segunda, pues el crédito ante la opinión pública de los resultados que difunde ha caído en picado. ¿Se atrevería el CIS a hacer una encuesta sobre su propia credibilidad? Supongo que no, pero sería un elegante modo de suicidio político de sus responsables (si el resultado fuera que aún tiene credibilidad la gente no se lo creería). La defensa del sector público comienza por hacerlo creíble, caramba.