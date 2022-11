Hay, seguramente, no pocas explicaciones para que, cuanto se refiere a Galicia, casi nunca vaya acompañado de datos concretos que aporten la convicción de que la perspectiva cambiará. Tanto que, por ejemplo, un par de alegrías de vez en cuando no se anulen con un chasco que sume más decepción que aquellas dos juntas. E incluso resulte ocasión para que se cumpla el refranero en lo que afirma sobre la casa del pobre, “donde las penas son dobles”. Cierto que esta tierra gallega tiene poco de pobre por naturaleza, pero a menudo surgen gobernantes que la tratan como tal. Son de todos los colores políticos –los gobernantes, por supuesto– y de diferentes épocas, como se puede comprobar enseguida.

Una situación así de prolongada podría sugerir o bien el absurdo de un mal genérico en su población o la escasa costumbre –y menos peso– o que quienes deberían protagonizar la protesta son incapaces de hacerlo. Aunque, por supuesto, la responsabilidad no es exclusiva de los habitantes, que en su gran mayoría sólo hablan en las urnas, ni total de los ejecutivos que debieran encargarse de resolver problemas. Hay mucha verdad en la que algunos denuncian escasa capacidad de decisión para alzar la voz –que, cuando ocurre, se reduce a insistir en lamentos– pero igual o mayor aún sordera se detecta en los encargados de tener en cuenta lo que se les plantea desde la justicia y la razón.

Todo eso aparte, acaso debería ponerse algo más de cuidado en las expectativas que se generan y que después no se cumplen ni de lejos: uno de los ejemplos más obvios es lo ocurrido en la reciente “cumbre” hispano-portuguesa de Viana do Castelo. Según lo publicado por este periódico, la salida sur de Vigo a Oporto por AVE, en todo lo que se refiere a datos, fechas e inversiones, están pendientes de “estudio” acerca de diferentes aspectos, entre ellos, sorprendentemente, el de la “rentabilidad”. Eso dijo al menos el presidente del Gobierno de España, acaso para no responder aquello de Tenorio a un comendador que lo emplazaba al juicio final para recibir su castigo: “largo me lo fiais”.

Es cierto que en las palabras del señor Sánchez no aparece negativa alguna acerca del “proyecto sur”, pero sus referencias a aquel estudio junto a la de otros, aparte trámites, induce a la duda acerca del cuándo. Y teniendo en cuenta el –quizá diplomático– silencio de los representantes portugueses, obliga a pensar si no se habrá mantenido Moncloa en su intención de enlazar Oporto con Lisboa y Madrid priorizando, sino olvidando, la conexión con Galicia: un ministro lusitano declaró eso, y nadie, por ahora, lo desmintió desde aquí: hubiera podido hacerse, en cualquier momento y, por supuesto, pocos mejores que durante la reunión de ambos Gobiernos. Una lástima. el silencio.

Por eso resulta procedente plantearse si la referencia presidencial española a la “demanda” y la “rentabilidad” del AVE gallego por Oporto se refiere estrictamente al aspecto económico olvidando no sólo el interés social y el de la Eurorregión. O quizá a que consideraría más “productiva” otra idea que, además, permitiría sin coste adicional solucionar el problema ferroviario que tiene planteado Extremadura. Y en este punto es obligado referirse también a lo que afirma Transportes acerca de que “en breve” –otra vez prima lo abstracto– estarán los estudios, que don Pedro dijo “pendientes”, necesarios para abordar un asunto que supone “una inversión muy relevante”, sin una cifra estimada, por si acaso. De modo que Galicia, otra vez, queda a la espera de que todo esto no desemboque en más decepciones.