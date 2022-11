La película muda “El acorazado Potemkin” cuenta la historia de un motín de la tripulación que –harta de malos tratos y de verse obligada a comer carne llena de gusanos– se amotinó en el puerto de Odessa contra los oficiales del buque insignia de la Flota del Mar Negro de la Armada Imperial Rusa.

Con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario del fallido golpe revolucionario de 1905, el gobierno soviético, en 1925 encargó al joven (27 años) director Serguéi Eisenstein, la realización de un filme que recogiese aquellos hechos, preludio de la revolución de 1917 contra el régimen zarista.

El rodaje, con actores no profesionales, se llevó a cabo en Leningrado, y se vio interrumpido por contratiempos meteorológicos. El equipo se trasladó a la ciudad portuaria de Odessa, donde estaba previsto filmar algunas escenas de la película. Una vez allí, Eisenstein cambió de opinión y decidió centrar el guion en torno al motín.

El cineasta letón (Riga, 1898) se recrea en un alzamiento triunfante, a pesar de que la trama no se ajustaba a la realidad: la matanza fue una ficción creada por él mismo contra el zar. La película refleja el espíritu de la época en que fue realizada, en que todo elemento era utilizado como propaganda para la legitimación ideológica del régimen comunista.

Una de las secuencias más famosas en la historia del cine se desarrolla en “la Perla del Mar Negro” –en la célebre escalera Richelieu– cuando los soldados disparan contra los ciudadanos, que huyen al puerto, para evitar el avance de los cosacos que cargan a sablazos.

En ese momento, una madre es alcanzada por una bala mientras corre con un coche de bebé, que rueda escaleras abajo al morir la madre. Otra mujer lleva en brazos a su hijo muerto por los disparos y se enfrenta a los soldados.

Esta escena ha sido objeto de homenaje por parte de destacados directores, como Francis Ford Coppola en “El padrino”, Brian De Palma en “Los intocables” y Woody Allen, para su película “Bananas”.

En España, durante la Segunda República, se levantó la prohibición, proyectándose en el Lido Cinema, el 7 de noviembre de 1930. Tras un limbo que duró 40 años, circuló –de forma clandestina– hasta su reestreno en Madrid en agosto de 1977 y en septiembre del mismo año en Barcelona.

En septiembre de 2004, la música de la película, Battleship Potemkin, sonó en un concierto inolvidable en Trafalgar Square (Londres).

***

El príncipe Grigori Potemkin, que fue ministro principal de la emperatriz Catalina la Grande –que ni se llamaba así, ni era rusa– fue quien la convenció para anexionar Crimea en 1783 y crear la “Nueva Rusia”, un dominio que se extendía por lo que hoy es el sur de Ucrania, a lo largo del Mar Negro.

El más sobresaliente de sus ministros –genio imponente de su tiempo– provenía de una familia ganadera, en un pequeño pueblo de Rusia; pasó a ser el estadista y militar más destacado en los tres siglos de dominio Romanov.

Cuando conoció a Catalina, Potemkin –que no era príncipe– tenía 23 años, diez menos que ella y era un modesto subteniente de la Guardia Imperial, con ciertos dotes de bailarín, cantante y comediante.

Se convirtió en el amante predilecto de la emperatriz, que lo alojó en la parte baja del Palacio de Invierno de San Petersburgo, que Catalina hizo construir y convirtió en su hogar. Más tarde, Museo del Hermitage.

Noble alemana, hija de un general prusiano, gobernó Rusia 34 años, tras recibir lecciones de tutores franceses –el filósofo Voltaire es el padre del apodo “la Grande”– de ahí su interés, tanto por la cultura como por la política, que la acompañó durante toda su vida.

Tras ser aceptada por la Iglesia ortodoxa rusa y cambiar su nombre, se casó a los 15 años con quien se convertiría en el zar Pedro III, de la dinastía Romanov, que gobernó Rusia por 304 años. El emperador necesitó ocho años para consumar su matrimonio, lo que favoreció que Catalina inaugurara una larga nómina de amantes y favoritos.

La emperatriz no era fácil de satisfacer sexualmente, por lo que el mismo Potemkin le conseguía amantes sustitutos cuando él no estaba disponible. Al príncipe, que tampoco se privaba, se le conocieron varias amantes a lo largo de su vida, entre ellas algunas de sus sobrinas.

Mantuvieron una relación de sexo y poder. Para el historiador Montefiore –autor del libro “Catalina la Grande y Potemkin” (2000), una crónica del estilo de vida de la pareja, “escandalosamente libertino” y de los exuberantes triunfos políticos– “fue posiblemente el vínculo más exitoso y deslumbrante entre una mujer y un hombre en toda la historia”.

En 1791, al morir Potemkin –que contribuyó decisivamente a la expansión y modernización de Rusia– la afligida emperatriz ordenó un gran funeral e hizo que su cuerpo fuera llevado a Jersón, donde fue expuesto, al descubierto, en una tumba especialmente construida al efecto. Cuando Catalina murió, en 1796, ya se había convertido en un lugar de peregrinación.

***

Con Rusia en retirada –¿una estratagema?– de Jersón, recientemente anexionada, y Ucrania en medio de una nueva contraofensiva –para liberar la primera ciudad ocupada por los rusos– crítica para el desenlace de esta guerra, los gobernantes prorrusos locales han enviado un equipo a la catedral de Santa Catalina, templo de piedra del siglo XVIII, con una misión especial: robar los huesos del príncipe Potemkin.

En la cripta, bajo una solitaria lápida de mármol blanco, un sencillo ataúd de madera sobre un estrado elevado, marcado con una sola cruz. Bajo la tapa del ataúd, una pequeña bolsa negra con el cráneo y los huesos de Potemkin, cuidadosamente numerados. Los restos del “santo príncipe” que fueron llevados desde la capital –en la orilla occidental del río Dniéper– a un lugar no revelado al este del Dniéper, tienen una resonancia adicional para el Kremlin, que no se sabe qué piensa hacer con ellos.

El saqueo de la tumba de Potemkin se entiende mejor como una pieza más de los esfuerzos de Rusia por borrar la identidad ucraniana. Las fuerzas rusas han destruido y saqueado sistemáticamente iglesias ortodoxas, monumentos nacionales y lugares del patrimonio cultural.

***

Ya en el momento de la invasión –encaminada a restaurar parte de un imperio perdido– Putin invocó la visión de Potemkin, pero a juicio de Montefiore (que señaló el lugar especial que la pareja ocupa en la historia para Putin y los ultranacionalistas, al intentar fundir “la majestuosidad dorada del imperio Romanov con la sombría gloria de una superpotencia estalinista”) la lectura que hizo es errónea ya que su guerra ha destruido ciudades –como Mariúpol y Mykolaiv– que, quien dio nombre al acorazado, ayudó a construir.

Según el historiador, Potemkin y Catalina consideraban esa zona como una ventana cosmopolita al Mediterráneo, poblada por una vibrante mezcla de personas de diferentes etnias y orígenes nacionales.

Durante siglos, Rusia siempre trató de tener acceso directo a un puerto sin hielo. Por eso, una vez que los soviéticos tuvieron la oportunidad, Sebastopol (y por tanto Crimea) se convirtió en una ciudad tan decisiva. La guerra de Putin era innecesaria. Sus bases militares estaban dentro del Estado ucraniano, pero eran operadas por Rusia sin interferencia de Ucrania.

Los restos de Potemkin no podrán compensar las deficiencias de las fuerzas rusas y el hecho de que estén en sus manos no desmoralizará a los ucranianos, que no luchan por el saqueo ni por unos símbolos.

Lo que no admite dudas es que algo terminará Putin sacando de esta odiosa guerra, pero debería dejar los huesos donde están. Potemkin siempre odiaba retirarse.