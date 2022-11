Las encuestas de las próximas elecciones legislativas norteamericanas indican que los votantes priorizan la economía sobre cualquier otro asunto, incluyendo el control de armas, la política exterior y el aborto. Y tiene sentido. La tangibilidad de la inflación hace que otras cuestiones, como las batallas culturales, queden en un segundo plano; para experimentarla solo hace falta ir al supermercado. En este momento, el posible advenimiento de la república de Gilead o un ataque nuclear no parecen escenarios tan preocupantes como la subida del precio del azúcar. De esta manera piensan, al parecer, la mayor parte de los independientes, quienes, debido al “clima de polarización”, suelen ser determinantes en los resultados de los comicios.

Los independientes, sin embargo, son una minoría. La mayoría votará por su partido con independencia del candidato o candidata que se presente. O votará contra el otro partido. Desde 2016, los demócratas, algo desorientados ante el cambio de paradigma, tienen como adversarios a unos individuos a los que ya solo les interesa el populismo y las conspiraciones. Este es el legado de la nueva derecha alternativa: el common man desinformado que no puede distinguir entre el mundo en el que vive y las fantasías de QAnon. Para un alarmante número de personas “nada es lo que parece” y siempre “hay algo que no cuadra”. Desde el supuesto fraude electoral de 2020, pasando por los antifa imaginarios del asalto al Capitolio, hasta la rocambolesca teoría sobre la identidad del agresor del marido de Nancy Pelosi. Cuestionan los datos oficiales porque dicen que no se fían de las instituciones gubernamentales y detestan a la prensa que les advierte de los bulos. Los periódicos continúan desmontando conspiraciones, pero para unos lectores, sus lectores, que nunca se las creyeron.

"Desde 2016, los demócratas, algo desorientados ante el cambio de paradigma, tienen como adversarios a unos individuos a los que ya solo les interesa el populismo y las conspiraciones"

Unos pocos congresistas republicanos promueven estos despropósitos, es más, consiguieron su escaño sirviéndose de ellos; otros prefieren ignorarlos para evitar ser castigados en las urnas. La imagen de un candidato presidencial como McCain arrebatándole el micrófono a una señora que manifiesta públicamente sus paranoias racistas sobre Obama ahora resultaría poco probable. Algunos estrategas comentan que, al conversar con estos ciudadanos que no se identifican con ninguno de los dos partidos, perciben un cierto hartazgo de la política. No es de extrañar. Pero es la sociedad la que está políticamente intoxicada. Los políticos no hacen más que teatralizar el estado sucio de las cosas. Desafiar el argumentario de la alt-right o cuestionar el culto a la personalidad de Trump supone tener que asumir el ostracismo. Puede que los independientes se decanten por una de las opciones pensando en lo cara que se ha puesto la fruta. Pero los resultados serán leídos en términos de guerra cultural. Esa es la paradoja de los próximos midterms: los que deciden las elecciones no tienen en cuenta el circo que algunos montarán a su costa.