Políticos e culturetas

Facían cumprida referencia ao caso os diferentes medios de comunicación –aqueles situados máis cara á esquerda pero aínda estoutros capaces de manteren a independencia de criterio– durante os pasados días. Estamos a falar, entón, do erro, impropiedade… ou pura e dura metedura de pata, como queira que os, sempre moi amables, lectores destas crónicas prefiran, por parte do candidato das hostes populares á presidencia do goberno das Españas, D. Alberto Núñez Feijóo. Xa saben Vdes: segundo o Sr. Feijóo, velaí que George Orwell non só titulou a súa celebre ficción distópica como “1984” senón que foi escribila xustamente nese mesmo ano de graza; algo que viría constituír de certo unha auténtica proeza por parte do autor británico tendo en conta que o mesmo xa pasara “a mellor vida” por volta de xaneiro de 1950. En calquera caso, e todo hai que dicilo/escribilo, a pifia cometida polo líder do PP vén sumarse a esoutras, non menos aparatosas, de Dna. Esperanza Aguirre –respecto da pintura dunha tal “Sara Mago”–; de D. Albert Rivera, para quen Immanuel Kant devén todo un “referente no mundo do dereito”, malia que o exlíder de C’s recoñecese a seguir que non lera “ningún título concreto” da autoría daquel gran filósofo; ou, máis próximo o episodio á nosa realidade, ao decidido aprezo, por parte de D. Xesús Pérez Varela, verbo das calidades da gran cantante galega “Carmiña Burana.”

Un tanto esaxerados que somos, estamos a habitar nun país de países que mantén –acaso desde os tempos de Indíbil e Mandonio– unha máis que abriante relación co mundo da cultura e arrabaldes adxuntos. Porque é o caso de que, de contado, as redes sociais, whatsapp, memes varios… se foron encher de brincadeiras, rillotadas, mofas e befas mil respecto do “(petit) affaire Orwell-Feijoo” tal e como se aquí tutti quanti fósemos consumados lectores –e mesmo especialistas– das páxinas de “1984” e/ou aínda desoutras de “A revolta dos animais” ou “Homenaxe a Cataluña” percibidas, ademais, no orixinal inglés mentres saboreramos un “relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”. Un coñecemento, unha suposta formación nas artes, letras e ciencias que vén contrastar, porén, coa afouta desenvoltura na hora de declararmos que “eu non terei moitos estudos, pero si que aprendín na mellor universidade: a universidade da rúa” ou aínda en alcumar de “culturetas” a todo aquel cuxo “delicto” consista en saber sumar, restar, multiplicar e dividir e, xa postos, devir quen aínda ha de dar conta das oito provincias que conforman Andalucía.

"O problema dos nosos políticos non se chama 'ignorancia' senón máis ben 'arrogancia'"

“Hay que ver lo que pasa con D. Hipólito!” –exclamaba D. Miguel Mihura–.“Si todo el tiempo que pierde este señor en demostrar que tiene una gran cultura, lo hubiese dedicado de veras a adquirir una gran cultura, ¡qué gran cultura tendría realmente ahora D. Hipólito!” Mais sucede que, moito antes que todo iso, os nosos “hipólitos” políticos non só non van perder nunca xamais o seu –preciosísimo– tempo en procurarse unha sólida formación intelectual senón que, ben polo contrario, a estratexia consiste, moito mellor, naquilo do “…e ti máis!” Deste xeito, non demorou nin un minuto D. Alberto en equiparar o seu dislate co lapso, coadura… cometida por D. Pedro Sánchez, quen foi confundir Kenia con Senegal durante a súa recente xira africana. “Todos nos trabucamos”, veu argumentar. Traducido: está claro, daquelas, cales son as carencias que ambos dirixentes comparten; mais estaría moi ben que nos falasen, para variar, de cales virtudes conxuntas poden presumir.

Mais o problema, en realidade, non se chama tan sequera ‘ignorancia’, senón máis ben ‘arrogancia’. Porque sucede que coñecer/descoñecer a obra de Orwell non determina que o Sr. Feijóo –ou que o Sr. Sánchez, tanto monta/monta tanto– vaian dirixir mellor/peor os nosos destinos patrios, e verdade é, polo demais, que todos estamos condenados a cometermos erros. Mais atrincheirarse no desacerto, parapetarse unha e outra vez no descuido –e, xa non digamos, facer gala da indocumentación– si que diagnostica o defecto da insolencia, a mancha da altivez, o pecado da soberbia. Coido ben que, personaxes públicos que son, os nosos políticos deberían, en primeiro lugar, mostrarse honestos. Pois ben: a mesura, a cortesía e mais a humildade forman parte ineludible desa honradez esencial. En fin, non parece moi de adultos acudirmos arreo onde o “¡rebota, rebota y en tu culo explota!”

E por hoxe, e se lles parece, ímolo deixar aquí. “Cultureta” que son, vou repasar aínda o currículo de Immanuel Kant. Que lle queren? Acaba de fichar polo Borussia Dortmund e este serán temos partido da Champions.