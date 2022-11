Un par de alegrías

Alguien, seguramente muchos, dirán que ya era hora de que Galicia, en términos de futuro, tuviera algo de que alegrarse en serio y, ciertamente, lo era. Además llega por partida doble y procedente de quienes no suelen jugar ni a lo abstracto ni a lo banal, como son las grandes empresas por un lado y los tribunales por el otro. Dato este que conviene resaltar, sin malicia y a pesar de que, en el caso de la sentencia del Juzgado de A Coruña contra Audasa, tendrá seguramente algunas dificultades para cumplirse y devolver el dinero a los afectados. Aparte de que habrá recurso, casi con total seguridad. Lo que, expuesto de otro modo, significa que todavía queda mucha tela que cortar.

En todo caso, y sea como fuere, el fallo se conjuga muy bien con la demanda de quienes, utilizando un vial de peaje, circularon –cuando no quedaron atrapados, que es el otro quid de la cuestión– por un atasco de primera. A partir de ahí, y en función de lo que signifique para la concesionaria, en términos de devolución práctica, que es donde le duele, no resulta imposible que pudiera plantearse, a plazo anterior al previsto ahora mismo tras las prórrogas que dos gobiernos de diferente color les concedieron, la gratuidad tan ansiada por tantos. Lo que se deja expuesto no como probable, pero si le clima social y político de presión sigue creciendo, no sería una hipótesis inverosímil. Ya se verá.

Dicho lo anterior, y si la primera alegría tiene justificación, la segunda también. El acuerdo del Gobierno central con la naviera danesa Maersk, aparte de darse a conocer el jueves, en víspera de la “cumbre” hispano/portuguesa de Viana do Castelo, supondrá si la operación no se frustra, enorme impulso para un sector que en Galicia tiene un potencial estratégico clave, porque impulsará, además de la investigación y la economía en general con una inversión prevista, de 10.000 millones de euros, al menos 5.000 puestos de trabajo entre las dos comunidades elegidas, Galicia, y en concreto el Puerto Exterior de A Coruña, y Andalucía. Se habla, pues, de una inversión y un empleo que cambiarían el país.

Así que, sin necesidad de dejar que vuele la imaginación, no parecería necesario, de estar en otro lugar y con diferentes protagonistas, una reflexión. Cuando la instalación esté terminada y en marcha, tiene que existir ya algo más que un proyecto y mil palabras sobre el sistema para transportar el producto. Y eso quiere decir que es obligado que para entonces, si no rematado al cien por cien, habrá de ser operativo siquiera lo esencial del Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias por alta velocidad. Asunto este que debería tener ya siquiera toda la tramitación, europea y española, necesaria, pero que está en pañales en el caso de que ya hubiera nacido, que es dudoso.

Magnífica oportunidad para que la cumbre de Viana, que se reúne mientras esta opinión se expresa, se le dé un empujón decisivo –y concreto– a un proyecto que, al otro lado de la Península, en el Mediterráneo, está ya muy avanzado. Y aquí, por ahora, solo de miranda asombrados, gallegos y gallegas que hace demasiado que esperan remedio, y no promesas, para sus necesidades. Y si ya se ha dicho que Viana es una oportunidad para estrechar lazos de todo tipo con Portugal, la noticia de que aquí habrá un factor que va a contribuir a la reducción sustantiva de la dependencia energética española y de forma específica del Oeste peninsular, es también un dato para la alegría en Lisboa.