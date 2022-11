Los impuestos son un asunto complejo

Los impuestos han pasado a ocupar un lugar central en el debate público. Lo malo es que no de la mejor manera posible. El diseño óptimo de lo impuestos, sus efectos no buscados, su incidencia final… son cuestiones muy complejas que exigen una buena formación y mucho trabajo de análisis jurídico y económico. Por eso, las propuestas improvisadas, por muy atractivas que puedan sonar, o las ocurrencias del tertuliano de turno, aunque acredite condición de economista, no son, en general, una buena idea. Mi propuesta es cambiar el foco del debate público y que cada uno pase a hacer lo suyo.

Los partidos políticos deben definir las líneas maestras de su programa fiscal. Qué nivel de ingresos ambicionan, si quieren que el sistema sea más redistributivo o menos, si desean competir fiscalmente con otros países o comunidades autónomas, si quieren copiar lo que se hace en un país u otro, si desean ser muy innovadores o tocar lo menos posible… es como quien va a hacerse un traje al sastre. Revela sus deseos y preferencias, también las restricciones económicas. Y a partir de ahí, es el sastre, los expertos fiscalistas, los que concretan las propuestas y elaboran el traje a medida. A continuación, los partidos recuperan el protagonismo; deciden si el traje hay que retocarlo o quitarle el chaleco; y se lo presentan a los ciudadanos para que escojan entre el suyo y el del contrincante. Pero en esa legítima y necesaria pugna democrática hay que evitar generar efectos secundarios que dañen la base sociológica que sustenta cualquier sistema fiscal. Esto se traduce en no vilipendiar los impuestos, utilizando lenguaje tabernario. Pero también no abrazar retóricas populistas que trasladan a otros (“los ricos, las empresas del IBEX-35”) la obligación de soportar el gasto público. La sociología fiscal nos muestra lo importante que es la cultura fiscal de un país, las cosas que la refuerzan y las que la debilitan. Como en casi todo: desconfíe de las soluciones fáciles y evidentes a problemas complejos.