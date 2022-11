Los perros hablan

A Paz Gutiérrez Cuéllar, que cumple.

Bochornazo otoñal en el paseo marítimo. Se nos acerca una pareja que, sin pedir permiso ni ná de ná (debo de ser un fascista), comienza a acariciar a Brel, soltarle lisuras y sobarlo más que su veterinaria. Finalizaron ambos con el inevitable remate:

−Qué hermoso perro, solo le falta hablar.

Les di las gracias (debo de ser un fascista). Pero un día de estos, me despojaré de la muy saludable cortesía social y soltaré a quien tal dijera:

−Yerran ustedes. Los perros no usan palabras, pero hablan. El DLE señala en dos acepciones (14 y 15) que la palabra “hablar” significa también darse a entender por medio distinto del de la palabra, de cualquier modo que sea. Mi Brel ya es bachiller en comprensión oral española (le funciona a tope el área cerebral de Wernicke, la comprensión), mientras que yo todavía voy por la ESO, pues hay ladridos suyos que me cuestan. Eso sí: ninguno de los dos hemos conseguido hablar perruñol o español (ay, el área de Broca, la producción del lenguaje), ni falta que nos hace. Comprendo a Brel cuando ladra junto a la puerta o me mira sin pestañear con una pelotita entre los dientes.

Tal parece que la más refinada comunicación fuera la que utiliza palabras. Y así sería si olvidáramos el grotesco destrozo al que someten a la gramática próceres, medianos y siervos. Cienes y cienes de veces −como decía aquel− la gente encaja al prójimo rosarios de frases y palabras desacompasadas, desentonadas y descabaladas que hacen abrazar aquel deseo de Lope de Vega: “Si rey fuera, instituyera cátedras para enseñar a callar”. Habida cuenta de que nadie escucha, muchísimos solo baladran, leemos cuatro (y a saber qué), y de que el alimento espiritual no suele ir en tantísimas ocasiones más allá de programas tipo chef de corazones, sálvame el páncreas, higadillos supervivientes o first dates en Friquilandia (ustedes me entienden), cada día resulta más difícil entender lo que te dicen. Creo firmemente que su instinto comunicativo lo satisfacen no pocos humanos solo con que el aparato fonador meta ruido, con chacharear, chismorrear, comadrear, garlar, parlotear, cascar. Y a voces, pues “todos los que no tienen nada importante que decir, hablan a gritos” (cortesía de Jardiel). Sin embargo, los perros… Qué poco estorban los perros silenciosos, que van en busca de cariños y de juegos con colegas (los no educados por sus incompetentes o sádicos dueños pertenecen a otra subespecie). Para transmitir ternura, amor, lealtad, para comunicar lo esencial (lo que recuerdas cuando entras en camilla en un quirófano, por ejemplo) sobran las palabras, basta un gesto, una caricia, una mirada: los perros lo saben rebién. Cuánto ensombrecen el día los humanos necios que molestan siempre que hablan (cortesía ahora de Bernard Shaw).

Al elemento varonil de la pareja del comienzo me remito. Más o menos como transcribo, aunque con peor gramática y el mismo mal gusto, nos endosó a Brel y a mí lo siguiente:

−Es que o sea yo me gustan mogollón los animales ¿vale? Porque a mi madre tenía granja en su finca de mi casa allí y criaba tortugas pero fíjate tío una vez que yo lo vi te lo juro juntó mi vieja tortugas paganas osá que no comen carne en el termario y tal que comen lechuga y eso con otra que era carnívora ja ja ja la hostia y se las merendó a las otras se las comió la muy hijaputa ja ja ja.

−A mí yo me molan mucho los bichos tamién −terció la chica−. Una vez me meé toda de risa porque una gallina que tenía un tío de frente mío en el pueblo criaba a un cerdito bajo las alas que me descojono cuando los veía hasta que el marrano creció y va y se come a la gallina ¿te lo puedes creer?

Los perros hablan. Además, poco y bien y no nos amargan el paseo expeliendo abstrusas barbaridades.