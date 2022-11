Dicen los más expertos, que a la hora de hablar de la creación de empleo hay que tener en cuenta una serie elementos que marcan la diferencia entre la teoría y la práctica. Y que a veces tienen poco que ver con las tesis recogidas en los libros de texto y ya ni se diga en la práctica de quienes tienen responsabilidades públicas. El contenido de los primeros no siempre se puede aplicar tal como lo plantean y la segunda es difícil porque varía en función de los criterios que manejan los que mueven fondos de ayuda. Y en ambas, teoría y práctica, es preciso partir de la idea de que los empleos los crean los empresarios, y estos dependen de la política de quienes gobiernan. Es de Pero Grullo, pero se olvida.

Hasta ahora lo que está demostrado es que cuando la estrategia de los gobiernos no coincide siquiera en parte con los intereses de la economía privada, el problema del paro no hace sino crecer. Y que el asunto empeora cuando se pretende que entidades públicas asuman el papel que corresponde a otros: por ejemplo, cuando se pide a las autonomías, y ya no se diga a los municipios, que creen empleo. No les corresponde, ni disponen de fondos ni competencias para pasar de meros auxiliares de la tarea, por más que algunos pretendan adjudicarse poco menos que un rol decisivo. Ese es el motivo, aparte del error que se comete cuando se reclama que hagan algo que no pueden hacer.

Es posible el matiz acerca de que esa dificultad se puede solventar de forma indirecta. Por ejemplo, para que se instalen en su territorio empresas de algún género precisarán suelo preparado, permisos y papeleo en general. Lo que se llama burocracia, y que espanta a multitud de inversores de cualquier tamaño cuando averiguan el elevado número de pasos por ventanilla necesarios para resolver trámites. A partir de ahí, para crear empleo se necesitará agilidad en la obtención de licencias de obra, poca burocracia y un sistema ad hoc con facilidades fiscales. Así “mirándose en el espejo de Portugal”, como se dijo desde la Xunta, pero aún no se hizo, habrá condiciones mejores.

Ocurre que, en Galicia, casi todo lo que ha de hacerse para obtener lo que se pretende se complica por su mapa territorial. Con más de trescientos concellos, la mitad de los cuales están muy poco habitados, y además con una población de edad media alta o muy alta, no hay recursos bastantes para hacer atractiva una invitación a instalarse en ellos. Tanto que los que residen allí aprovechan la más mínima oportunidad que se presenta de irse; su flujo poblacional es el contrario del que favorece la creación de empleo. Y lo sensato resultaría –conviene insistir en ello, porque es tarea difícil– para hablar de empleo, tener en cuenta todas y cada una de esas circunstancias que hacen especial a Galicia.

Que a estas alturas nadie se haya decidido a plantear en serio esa necesidad demuestra la falta de coraje en un oficio que, como el político, tiene en su mano la posibilidad de cambiar las cosas para mejorarlas en vez de perpetuar los defectos. Y es evidente, aunque no se quiera reconocer, que en España, y en Galicia, sobra al menos la mitad de los municipios, pero la tarea de reorganizar el país y modernizar su mapa ni siquiera está sobre la mesa pese a que por lógica debería haberse puesto a ello ya. Claro que eso sería posible sólo desde la perspectiva de un acuerdo generalizado y duradero entre quienes se disputan el poder. Y que, para conseguirlo o mantenerlo, son capaces, en materia de índices de paro, de elaborar estadísticas surrealistas que, en vez de informar, engañan. Pero solicitar sentido común es perder el tiempo.