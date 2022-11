La serenidad

Falta mucho por escuchar en el juicio por la catástrofe del Alvia, y más aún para hacer siquiera un balance razonable de cuanto se lleva oído en la sala. Cierto que algunas de las declaraciones, tanto de acusados como de testigos, inducen a la opinión que no pocos observadores sostienen –además de lo que han repetido las asociaciones de víctimas–, y es que en el banquillo faltan algunos de los potenciales responsables de la catástrofe. Porque hasta el momento lo único que se presenta con una claridad meridiana es que el descarrilamiento se produjo por la ausencia de elementales medidas de seguridad en un tramo especialmente peligroso. Pero falta la confirmación.

A la vez y como consecuencia, se insiste desde fuera en algo que pareció presidir todas las incógnitas del caso: la falta de una respuesta clara a la cuestión elemental, que no es otra que determinar quién era el responsable último de que la línea, de AVE o no, tuviera en aquel lugar todas las características posibles para que la tragedia se produjera. Una responsabilidad, por cierto, que tal y como se ha oído en las sesiones, puede ser a la vez política y penal, y habrá de analizarse con el máximo de serenidad posible. Y dado el caso de que fuere así, habrá que esclarecer con cómo y sobre quién o quiénes recaen la culpa, la responsabilidad o de algún modo ambas a la vez.

Conste que surgen incógnitas no solo en la sala, sino también en posibles –hay quien cree que probables– efectos de lo que ahora mismo se va conociendo. Punto este en el que quizá convenga dejar sentado que no se alude a la necesidad de abrir una “caza de brujas”, sino de ayudar a que se logre la finalidad última del proceso: hacer justicia para las víctimas, mantener la confianza pública en el sistema judicial –tan zarandeado en estos tiempos– y las reglas que marcan el Estado de Derecho y, también, determinar quién habrá de satisfacer las compensaciones a que tienen derecho las víctimas. Un derecho que no debe discutirse y que. aún sin ser el fin prioritario de la causa, no puede olvidarse. Ni manipularse.

En todo caso no es una sorpresa que, a medida que avanzan las sesiones del juicio, resulte más fuerte la sensación de que en el banquillo no están todos los que son. Por eso, ante cualquier elemento de futuro se reclama serenidad en todos los interesados en dejar las cosas claras, desde las víctimas a los acusados, que siguen teniendo derechos que hay que respetar, hasta hallar a aquellos que un día hicieron lo necesario para cambiar la definición del trayecto Ourense-Santiago. Que era de AVE y fue inaugurado como tal, pero autorizaron cambios en las condiciones de licitación y por tanto en la ejecución de la obra. Eso está presente y a ello aludió ya uno de los acusados.

Por fortuna, la vista está presidida por una jueza que ha demostrado las virtudes precisas para tarea tan difícil como sopesar, en el marco de la ley, los hechos y las circunstancias en que se produjeron. Activa en el cuidado de los derechos de las partes, atenta a cualquier desvío de la atención hacia aspectos que no aporten algo nuevo y, sobre todo, permitiendo un terreno lo bastante amplio para que cada cual exponga lo que necesite, su señoría, dicho siempre desde un punto de vista particular, está ejerciendo de forma modélica su papel y ella es quien garantiza la serenidad que se necesita en momentos de especial sensibilidad. De ahí que la confianza en el sistema crezca. Y eso es magnífico.