Una de las –pocas– ventajas de que disfrutan los ciudadanos a la hora de valorar lo que dicen sus representantes, y más aún los gobernantes, es ejercitar la memoria. Sobre todo la próxima, porque la otra, la histórica, tampoco es de fiar habida cuenta de que los narradores de un lado o de otro ya se encargaron, o se encargan, de levantar tal polvareda sobre los recuerdos ajenos que acaban logrando que los confundan. Y, en ocasiones, consideran como datos ciertos los que no son sino manipulaciones. De ahí que cuando alguien hable de lo que ignora o confunde, y que repercuta sobre lo diario, ha de plantearse, por prudencia y sentido común, la autoritas de que dispone para convencer. O para fiarse.

Es el caso, sin ir más lejos, de lo que ha dicho el señor conselleiro de Facenda acerca de asuntos de máxima actualidad, todos ellos encuadrados en lo que el momento y sus circunstancias reclaman. Don Miguel Corgos, a diferencia de otros altos responsables, es hombre serio, experto y –sobre todo– habla lo justo. Cualidades todas hijas de otra, la prudencia, recomendable siempre y recomendada para lograr un objetivo que debiera acompañar siempre a la Política: la Didáctica. Que, en definitiva, consiste en que el gobernante, a la vez que comunica sus decisiones o expone sus intenciones, explique a sus conciudadanos no sólo los motivos, sino también los contenidos de todo aquello que va a afectar a sus vidas y haciendas.

Parece oportuno el introito para resaltar los aciertos de su señoría al señalar en este periódico algunas líneas maestras de lo que serán los Presupuestos gallegos para el próximo año. Y acierta porque anuncia y explica que no es momento para realizar ajustes en el endeudamiento, a pesar de su crecimiento desmesurado, o recuerda que el gasto social en Galicia, desde la perspectiva del envejecimiento o la dispersión poblacional, plantea cuestiones que han de tenerse en cuenta y otros no lo hacen. Y acierta, también, cuando insiste en “seleccionar las reducciones en los tributos”, recogiendo la tesis del presidente Rueda, que dijo que el límite de las reducciones es la prestación sin riesgo de servicios esenciales.

Ocurre, sin embargo, y siempre desde un punto de vista personal, que considerando la complejidad de la economía y la pluralidad de los factores que en ella intervienen, quienes la ejercen desde la política, han de combinar la prudencia con la necesaria didáctica para evitar que se confunda con la propaganda y pierda la credibilidad que aporta. De ahí que convenga que resulten especialmente cuidadosos, el gobernante y el opositor, a fin de exponer los hechos como tales y las opiniones de forma que se identifiquen con claridad: la coherencia entre los dichos y los datos resulta la mejor lección práctica que se puede plantear al contribuyente que, como Facenda, “somos todos.

Conste que la cuestión se complica bastante cuando no existe esa coherencia Es el efecto que, visto desde fuera tiene al menos la apariencia de separar lo que se pregona con lo que se practica. Porque no se puede, ni se debe, afirmar con la contundencia con la que lo hace la Xunta en sus eslóganes que “En Galicia baixan os impostos” a la vez que por las bases de tributación en determinados asuntos suben, y no poco, bajo la excusa de la “actualización de valores”, que supone un alza real para la ciudadanía. O que, como ha ocurrido hace un tiempo, se mantengan unas tarifas sin “actualizar” el auténtico desplome en tiempos de crisis de aquello por lo que se tributa. Expuesto sin la menor intención de afirmar que alguien se equivoca a sabiendas, sí parece oportuno recordar que las verdades a medias no son medias verdades, sino mentiras dobles. Ya la didáctica, como la prudencia, no aconsejan esa costumbre, por desgracia tan implantada en una parte de la política que se practica en todas partes. Es lo que hay, probablemente, pero también una lástima.