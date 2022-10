Lonxe de nós e dentro

Marcial Gondar, mestre en antropoloxía cultural dialéctica, ben podía regalarnos cunha análise interpretativa da presenza invasora de Halloween na Galicia de finais do século XX, tan lúcida coma a que o autor lle dedicara á Romaría Vikinga de Catoira. Asociamos con Escocia a celebración de Halloween, antes eclesiástica e relacionada coa véspera do Día de Todos os Santos. De feito, o poeta escocés Robert Burns (1759-1796) nas súas Poetical Works inclúe un texto, longo de 28 oitavas con refrán, titulado precisamente “Halloween”. Coido que se trata da primeira mención literaria desta festa e da súa tropa de demos, fadas, e “xentes aéreas”, hoxe incrementada con mortos e zombis de procedencia variada. Burns acompañou o seu poema dunha introdución algo filosófica e máis dunha porción de notas explicativas dirixidas ao lector alleo á cultura popular da Escocia que fala gaélico a causa da colonización irlandesa que alí se producira. Co tempo, Halloween caeu nas gadoupas do poder norteamericano, e hoxe cobre o globo terráqueo do mesmo modo que este aparecía cuberto pola pintura publicitaria de Sherwin Williams. O soño escocés reactívase enérxicamente cando as masas patriotas lle esixen a Londres a súa independencia nacional. Daquela, as gaitas do musical Brigadoon espertan do seu sono máxico e avisan as nacións da existencia real de Escocia.

"Fixeron moi ben os galegos en reaxir, cunha refacción propia, coa festa mítica de Samaín que nos achegaba" A imaxe literaria desta patria soñada e desexada compúxose no tempo do primeiro Romantismo, e non esmacia. James Macpherson (1736-1796) aportara á idea de Escocia o mesmo elemento ossiánico que ligaría Pondal con Breogán, e Walter Scott (1771-1832) engadiulle á vivencia escocesa o timbre épico das espadas ao cruzárense e mailo zunido das frechas baixo un ceo de chumbo. Robert Burns, dito O Bardo, arrequentou esta idea nacional con figuras e estampas procedentes da cultura popular que el convertía en sustancia política de altura. Cando a maquinaria de dominio norteamericana lle impuso ao mundo unha certa visión trasterrada e miserenta de Halloween, fixeron moi ben os galegos en reaxir, cunha refacción propia, coa festa mítica de Samaín que nos achegaba, no ronsel de Jean Markale, á tradición gaélica. Escocia posúe dúas culturas e está formada por dous pobos que camiñan unidos desde os máis recuados tempos. Un que fala un dialeto anglosaxón propio e outro que se expresa en celta gaélico. Ao fechamento da columna somos sabedores de que morreu máis dun cento de persoas nunha festa de Halloween que se celebraba en Corea do Sur.