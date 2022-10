La esperanza

Algo falla, en el comercio gallego –además de, por supuesto, a causa de las circunstancias que atraviesan las dos economías, la macro y, como efecto directo la micro, junto a las malas expectativas– para llegar a las cifras que acaba de publicar este periódico: cinco negocios cierran cada día ahora mismo y unos cuatrocientos lo harán en enero. Lo que quiere decir, en primer lugar, que hay demasiados establecimientos para una situación que viene empeorando desde hace más de diez años y, segundo, que ocurre en un sector en el que la competencia es alta, junto a la carestía enorme de los alquileres de locales, el mantenimiento, el alza de la presión fiscal y de las cuotas por los empleados.

(No sólo por eso. Sin ánimo de agotar el catálogo de problemas, no puede olvidarse la expansión creciente de las grandes superficies –que ahora han de competir a su vez con multinacionales que integran la distribución en sus servicios–, que hacen casi imposible la rentabilidad y, por tanto, la viabilidad en esos negocios. Que, por cierto, durante mucho tiempo han sido parte esencial del tejido económico y laboral gallego. Una situación que en términos individuales afecta además a buen número de empleados y aún más a los trabajadores/empresarios autónomos, los grandes olvidados incluso en las ocurrencias de las que de cuando en cuando presume el ministerio correspondiente).

Todo ello, con matices –leves– para quien no comparta el análisis, resulta medible, lo que hace el balance poco opinable. Un balance al que hay que añadir todavía otro factor, doble si se quiere, quizá más subjetivo. Uno, buena parte del comercio gallego no ha sabido o no ha podido llevar adelante la especialización para diversificar la oferta y atender así la demanda que no encuentra lo que busca en las macroempresas. Otro factor es que tampoco los gobiernos autónomo, provinciales y en lo posible los locales han articulado y coordinado ayudas cuando fueron realmente necesarias. Es decir, durante, y después, de las crisis financiera, primero, y pandémica, después, con sus daños colaterales.

Y ya ni se diga en las actuales circunstancias, variadas pero todas ellas con incidencia directa en esa actividad, también esencial pero casi nunca considerada así por quienes habrían debido hacerlo. Existen, pues, causas bastantes, dentro y fuera del sector, que explican el peligro real actual, pero habría que añadirles una más: la estulticia de algunos sindicatos, incapaces de entender que, en una estructura económica y laboral como la gallega, no se pueden separar del todo las condiciones de empresario y trabajador, porque ambas se entrecruzan en la figura de los autónomos. Para los que los gobiernos –la mayoría, de cualquier color, nivel y competencias– no han tenido mucho más que discriminación comparativa o simplemente olvido. Conste que en Galicia, aunque se creó un observatorio, tampoco viven su mejor momento, en parte por la burocracia, instalada ya en la mayoría de las administraciones. La moraleja resulta, por todo ello, bastante fácil: como el argot popular explicaba un fallecimiento, “entre todos lo mataron y el solito se murió”. Cabe la esperanza de que el comercio no llegue a eso, pero empieza a parecerlo.