Según estudios serios, si buscas la felicidad de manera compulsiva no la vas a encontrar, pero por otro lado sí que importa lo que hagas. Trataré de explicarlo en pocas palabras.

Las conductas espontáneas, como puede ser dormir, tener un orgasmo o ser feliz, si nos obcecamos con ellas va a ser que no. El que se dice constantemente en su cabeza “tengo que… dormir o ser feliz” será más presa del nerviosismo o incluso la ansiedad, que de conseguir eso que solo sucede de manera espontánea y natural. Es por esto que lo inteligente pasa por tener una estrategia indirecta, algo así como sembrar de manera excelente y dejar que la naturaleza siga su curso.

Siguiendo el ejemplo de la felicidad, hay cosas que dicen los que saben de esto que ayuda, veamos algunas. No hay discusión respecto a la actividad física y me temo que no te estoy contando nada nuevo. Lo que quizás no te hayas planteado es si la actividad física que haces te divierte. Si es así, genial; si no, tu reto será la valentía y probar experiencias nuevas, ya que a largo plazo es muy probable que dejes de hacerlo. Luego está otro clásico, la vida social, conectar con otras personas. En ese caso la asertividad es tu reto, ya que si todo el mundo son mala gente creo que deberías hacértelo ver. El tema del amor y las relaciones personales daría para unos cuantos libros, pero me veo en la obligación de comentar que más allá del dolor que todos hemos experimentado tras un desamor, se puede ser feliz sin pareja, perfectamente feliz. Harina de otro costal es tener un propósito o metas en forma de trabajo, estudios, afición o similar. Este tema y el del amor lo dejo para otro día.

Finalmente, comentar un clásico entre los clásicos, salud y dinero. Este último, si llegas al mínimo para sobrevivir y algún que otro capricho, ya no marca la diferencia. Respecto a la salud, por sorprendente que parezca, salvo temas de dolor, no es determinante.

Todo esto es divulgación, no esperes sabios matices ni complejas revisiones, pero lo que sí me gustaría que te quedase claro es que lo que hemos convenido en llamar felicidad no se busca compulsivamente, sino que se trata de elaborar un plan que va más de construir un estilo de vida, priorizar agenda, autoconocimiento y ser valiente, que del disfrute inmediato o que te toque la lotería.

*Psicólogo