Otra reforma pendiente

El señor presidente Rueda Valenzuela acaba de confirmar la presentación, ante el Tribunal Supremo, de un recurso contra la nueva Ley de Costas, recientemente aprobada por el Gobierno y sus socios parlamentarios. El motivo, tal como ya se había anunciado, es la “invasión” de competencias autonómicas y que establece una diferencia con respecto a otras comunidades, como las de las islas Baleares y Canarias y la de Andalucía. La posición de la Xunta fue respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, y conviene recordar que antes de la acción judicial, el Ejecutivo gallego intentó llegar a un acuerdo con el del señor Sánchez.

Fue, obviamente, en vano. Dicho lo cual –a modo de recordatorio–, procede subrayar que el ministerio correspondiente rechazó la reclamación de la Xunta por considerar que el Estatuto de Autonomía de Galicia no contiene lo que reclama la comunidad, mientras que los de ambos archipiélagos lo hacen y el de Andalucía, reformado en su momento, también y de forma explícita. Un dato este que, aun sometido a la autoridad judicial en forma de recurso, reabre la cuestión de una posible necesaria reforma del texto que rige esta autonomía, al menos para adaptarlo a la realidad actual, sustancialmente distinta en casi todos los órdenes a las que había en Galicia cuando se aprobó.

Ese hecho, clave en opinión de quien escribe, deja desfasados algunos puntos, y no suficientemente claros otros, del texto vigente. Lo que no supone, por contradictorio que parezca, merma de la autonomía de Galicia, sino que reduce su capacidad de actuar, sobre todo allí donde la norma deja zonas de sombra. Como quizá sea este del litoral un ejemplo, ya que la discusión Xunta versus Gobierno se centra en si está o no en el Estatuto la competencia que la primera le reclama al segundo. Conste que, en Galicia, también se abordó esa posible reforma durante el periodo bipartito (2005-2009), pero la oposición del PP, ya presidido por el señor Feijóo, hizo inviable el acuerdo en la Cámara.

Parece lógico que pueda discutirse el asunto, pero no tanto por el fondo cuanto por la oportunidad. Ahora mismo, las circunstancias de tensión política, e incluso la proximidad de unas elecciones –aunque sean municipales–, hacen que reabrirlo puede resultar imprudente. Pero algunos de los integrantes de la comisión pluripartita que estudió ya la reforma insisten en que el acuerdo estaba muy próximo y que la disposición de la mayoría era rematar la tarea con un pacto. La pregunta es si aquella cercanía se mantiene y, ahora o dentro de unos meses, podría cerrarse el acuerdo. Claro que quizá se replicaría de inmediato que esa es la pregunta del millón: la que tiene máxima dificultad de respuesta.

Pese a todo, la tarea realizada, actualmente en los archivos del Parlamento, contiene abundante material en el que coincidían, tras los correspondientes debates, todas las partes. Y como la causa –la actualización de un texto básico para esta tierra– vale, siempre desde una opinión personal, la pena al menos la hipótesis. Y cuanto antes, lo que no significa contradicción con el “riesgo” de la proximidad electoral, porque las partes habrían de aceptar una condición general: no plantear esa reforma como ideológica, sino práctica y, por tanto, discutirla desde lo material. Tal como están las cosas, esa actitud implicaría trabajo a fondo y renuncias, pero ese es el sacrificio que todos han de hacer si quieren llevar a cabo otra reforma pendiente, la del Estatuto, para que sirva, como este, para que las buenas gentes del común fortalezcan la democracia participando en ella y no alejándose.