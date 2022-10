Progresamos

En los últimos tiempos, los marinenses recibimos noticias muy satisfactorias de la evolución de nuestra villa, muy necesarias dada la situación en la que nos encontramos. Por una parte, el comienzo de la construcción del Auditorio, tan deseado y esperado, por otra la decisión del gobierno municipal de construir en el conocido popularmente como “playa dos botes”, una piscina de agua salada y por la decisión de hacer todas las gestiones necesarias para adquirir el islote “do Santo”. Lo que viene a demostrar que algo se mueve en nuestra villa, para salir de esta situación de atonía. Noticias, todas ellas, que, a falta de otras de mayor trascendencia para nuestro progreso y desarrollo futuros, buenas son y que supondrán un avance en nuestro crecimiento y servicios.

En lo que se refiere a la construcción del Auditorio, en otra ocasión manifestamos nuestra opinión, de que no era el lugar más adecuado, por dos razones: una porque supone concentrar en el entorno de la Alameda “Rosalía de Castro”, todas las actividades culturales, fiestas y espectáculos, lo que supone una aglomeración de personas, y segundo, y más importante, porque Marín necesita ampliar el casco urbano, y la construcción del Auditorio en otro lugar, como Viñas Blancas, a continuación del cementerio, por ejemplo, porque este tipo de instalaciones, por ellas mismas, son el motor del crecimiento y en su entorno, una vez urbanizado, crecería y se desarrollaría, que es lo que necesitamos, pues Marín tiene el mismo casco urbano que hace un siglo. Por otra parte, en todo caso, de construirse dando se está haciendo, hubiera sido mucho mejor, empezar por negociar la retirada del cierre del puerto, y el traslado de la puerta para las inmediaciones de los astilleros. De este modo tendríamos mayor espacio, y no quedaría detrás de la parada del autobús. Pero dicho esto, bienvenido el tan esperado Auditorio, tan necesario para disponer de un lugar apropiado para las múltiples actividades culturales, del que carecíamos. Por eso nuestra satisfacción y enhorabuena por su comienzo.

En cuanto a hacer un estudio para la construcción de unas piscinas de agua salada, en la “playa dos botes”, nos parece una buena idea para los marinenses y turistas, porque, de alguna manera, recuperaríamos la playa de “Almuiña”, y podremos disfrutar de un baño de mar, en el mismo centro del casco urbano. Que por otra parte sería un atractivo turístico más, y contribuiría a adecentar el entorno del Paseo “Alcalde Blanco”, que si en su momento, con la construcción de la E.N.M, tuvo su razón de ser, para albergar a los “xeiteiros” y botes “pulpeiros”, que ya no podían pasar por debajo, para sus lugares naturales de muelle de Anselmo y fuente Banda do Río, hoy ya no cumplen esa necesidad. Esperamos y deseamos que llegue a buen fin.

Por eso entendemos que estas decisiones suponen un paso más en el progreso y desarrolla de nuestra villa y, por lo tanto, tome como se tome, lo cierto es que progresamos, que es lo importante en estos momentos, y porque supone una inyección de optimismo cara a otras necesarias realizaciones.