El control de los jueces

Alexis de Tocqueville escribió: “La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual”. Hoy, los tribunales no son solo una garantía de los derechos de los ciudadanos, sino que constituyen además un determinante mecanismo de control. Y, precisamente, esta faceta es la que cobra mayor trascendencia en estos momentos en los que vamos asistir a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Constitución atribuye –de modo exclusivo y excluyente– la potestad jurisdiccional a los juzgados y tribunales. El CGPJ es el órgano de gobierno de jueces y magistrados y no ejerce la jurisdicción en modo alguno. Un CGPJ que reviste así una naturaleza política tanto en su configuración constitucional como en la realidad práctica de su ejercicio. Y que no es un órgano de representación de los jueces, sino, como he dicho de su gobierno y administración.

Si una decisión de la que se postula su “tecnicidad”, como es la jurisdiccional, no puede pretender suplantar el indirizzo que corresponde a los órganos políticos legitimados democráticamente, entre ellos también el propio CGPJ, tampoco los políticos pueden, legítimamente, incidir o coaccionar a los componentes del único poder del Estado, el poder jurisdiccional, no controlado por los partidos políticos. No obstante, las tensiones son inevitables, lo que otorga relieve a la necesidad de profundizar en los mecanismos de colaboración que reduzcan las fricciones que ocasiona la actuación de los distintos poderes.

En las democracias actuales, los poderes se articulan sobre el partido mayoritario y las coaliciones de las que se nutre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, y que están totalmente separados de otro poder no partidista, el poder judicial. A ningún otro poder corresponde la función de juzgar, subsistiendo en favor de la jurisdicción un legítimo control de los actos de los distintos centros políticos, y siempre a instancia de los interesados. Los instrumentos de control jurisdiccional se manifiestan, en nuestro sistema, por medio de la fiscalización del legislativo –del que se ocupa el Tribunal Constitucional– y del Gobierno y la Administración, cuyo control corresponde a los juzgados y tribunales ordinarios.

En el debate sobre el papel de control ejercido por los jueces se han de analizar sin duda múltiples aspectos de una compleja problemática, que no es bueno abordar en un clima de enfrentamiento. He apuntado el marco en el que, a mi juicio, se desenvuelve actualmente la clásica idea de la división de poderes. Que se tenga que acudir al juez porque el Parlamento no controla al Ejecutivo, y que este, a su vez, carezca de controles externos eficaces, el resultado está siendo alarmante: se acude al juzgado y el escándalo aparece servido a los medios de comunicación.

“Las tensiones son inevitables; es necesario profundizar en los mecanismos de colaboración que reduzcan las fricciones entre los distintos poderes”

En este sentido, el Tribunal Supremo, a raíz del recurso interpuesto por el PP y Vox contra el nombramiento de la fiscal general del Estado, pronunció una firme advertencia a los partidos en este afán de acudir a los tribunales. El Supremo inadmitió entonces los recursos de estos dos partidos por falta de legitimación activa de los recurrentes. Ya que un recurso contencioso administrativo solo puede iniciarse por quien tiene legitimación, salvo los casos legalmente reconocidos de ejercicio de la acción pública, que no era el caso, pues los partidos no representan el interés general en el proceso contencioso-administrativo.

Ahora bien, no es que en este caso del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, nos encontremos ante un acto exento o ajeno al control de legalidad o que no sea recurrible ante el Tribunal Supremo. Lo que el Alto Tribunal dijo es que para que dicho nombramiento sea recurrible, como cualquier otra actuación que se impugna ante la jurisdicción contencioso-administrativa, debe ser interpuesto por quien ostenta la correspondiente legitimación. El Tribunal Supremo explicó muy bien que este fundamento de la legitimación se vincula a la tutela judicial efectiva y así “no basta con que se discrepe de un acto” o se considere que no es conforme a Derecho, “es necesario además que medie una concreta y determinada relación entre el sujeto que formula el recurso y el objeto del proceso”, que es precisamente este requisito de la legitimación.

Y, es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe el reconocimiento general de una acción procesal a los partidos políticos por muy relevante que sea su función constitucional. El Tribunal Supremo ha subrayado que la función política de los partidos no resulta suficiente por sí sola para otorgar legitimación a cualquier recurso con relevancia política, si no media una conexión específica con su funcionamiento como partido político, en definitiva, “dentro de su esfera de derechos e intereses legítimos”.