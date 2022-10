Sin darnos cuenta, nos hemos visto envueltos en tiempos de guerra, pero esta vez nuestra participación no está siendo como meros espectadores de los telediarios, que también, sino directamente implicados en las decisiones que nuestro gobierno y el de los países europeos, se han visto obligados a adoptar, para ayudar a un país de nuestro entorno que ha sido invadido por una potencia agresora; pero me temo que esta guerra está siendo el prolegómeno de otras que están por venir que esperemos no ultrapasen la estrecha línea del uso de las armas y la violencia como forma de dirimir diferencias y queden limitadas a la guerra de intereses y lucha en los dominios de los mercados, las fuentes de materia prima y energéticas y la alta tecnología.

Hace ya 50 años que Nixon visitó China, aun estando Mao Zedong en el poder para iniciar la larga marcha de los intercambios económicos que nos trae hoy aquí, desde un país atrasado y sin tecnología a otro que ahora es de los más avanzados del mundo, integrado en la economía global mundial, convirtiéndole, a través del “low cost” y la cesión tecnológica de Occidente, en un ya no solamente potente país económico, sino exacerbado nacionalista que pretende o mejor dicho ya ejerce, convertirse en una potencia militar y de poder, manejando tambores de guerra para hacer valer sus objetivos unilaterales. El CEO de Stellantis Carlos Tavares, viene alarmando del adelanto tecnológico que e stá experimentando China, en este caso concreto en el ámbito de los vehículos eléctricos que a través de una economía patrocinada por el estado y una ya más que rodada cadena de producción industrial de bajo coste, inducida por procedimientos creados por la industria automovilística mundial para sus ajustes de costes y optimización de procesos, China ha llegado al punto, por simplificar, no fabricar piezas, sino vehículos completos, combatiendo a la industria europea en donde más duele, la posibilidad de fabricar más baratos vehículos que Europa no puede hacer con esos precios, por lo que Tavares pide, con razón, que se impongan aranceles para contener la “agresión” que ya están experimentando. Otro caso también evidente que sugiere una guerra sin cuartel es el dominio de los mares en la producción pesquera, mientras la sostenibilidad es clave en Europa, a China le importa poco y arrasa donde pesca, sigo oyendo los tambores.