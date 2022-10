La vida del opositor se asemeja a la de un monje. Reclusión en celda, en pie al toque de maitines y muchas horas de estudio. Es pues un plan de vida monótono y monocromático. Los días son de una grisura plomiza, sin otro aliciente que el aprendizaje repetitivo y memorístico a que obliga un serio y extenso programa de, en mis tiempos, algo más de cuatrocientos temas. Ya no recuerdo si fue con idea de romper aquella monotonía o para adoptar imagen de cenobita del Derecho, que eso es lo que era, el caso es que un buen día decidí dejarme barba. Y de tal guisa lucía cuando, muy próximo ya a comparecer en Madrid para afrontar los arduos y duros ejercicios orales ante un tribunal inclemente, un magistrado me previno: “Yo que tú no iría con barba. Te recomiendo que te la afeites”. La verdad es que, en aquel tiempo, no se veía ningún opositor barbado, al menos en el delicado y arduo momento de presentarse ante el tribunal. La barba en los jóvenes tenía entonces una cierta connotación contestataria, y eso, por lo visto, para el gremio judicial de entonces no se avenía bien con un sistema que parecía gustaba más del rasurado facial y cerebral. Recibido y entendido el mensaje, decidí seguir el consejo de aquel magistrado veterano que debía conocer el paño judicial; pensé, por otra parte, que bastantes apuros tenía yo con un programa hostil, un tribunal omnipotente y un azaroso sorteo como para crearme nuevos problemas de imagen a los ojos de un tribunal más inclinado a los lampiños que a los barbados modelo “mayo del 68”. Así que, ante un espejo por guía y testigo, con mano firme y cuchilla de buen filo, puse fin a mi, al parecer, aspecto de opositor insurrecto, y fui poco a poco despejando mi rostro, redescubriendo su antigua y cándida desnudez; pero en el último instante, en un momento de rebeldía y nostalgia, decidí conservar el bigote, como signo de viril seriedad y reminiscencia de una barba injustamente condenada a la tonsura por temor a eventuales prejuicios del sistema.

“Para salir al ruedo el opositor ha de adornarse con su mejor vestido de luces” El aspecto y apariencia del opositor en la hora sagrada y decisiva de personarse ante el tribunal examinador tienen su importancia, no es cuestión baladí. A diferencia de otros exámenes, a esta prueba de acceso a la judicatura se da cierto empaque, ya sea porque se reviste de la formalidad de los actos judiciales, por la relevancia de lo que allí se ventila o porque ello corresponde a la majestuosidad de las salas del Tribunal Supremo donde se desarrollan las pruebas, escenario incompatible con un atuendo informal. Sea cual sea la razón, la vestimenta del aspirante a juez se rige –o se regía entonces– por unas normas no escritas, pero respetadas y transmitidas de generación en generación. Creo que fue Marañón quien dijo de las oposiciones –de las que era decidido enemigo– que eran la segunda fiesta nacional. Pues bien, para salir al ruedo el opositor ha de adornarse con su mejor vestido de luces, que en mis tiempos acostumbraba a ser traje oscuro, con camisa y corbata, claro. En mi promoción había tres mujeres; ignoro que esperaban de su atuendo. Cuando soy preguntado ahora por las jóvenes opositoras debutantes sobre cómo deben acudir al tribunal, les recomiendo que lo hagan con prendas que sean equiparables a la seriedad y formalidad del traje en el varón. Obviamente, lo que va a decidir la nota del ejercicio es la valoración que de su examen haga el tribunal. Pero no puedo saber lo que anida en el arcano de los prejuicios de cada miembro del tribunal y qué grado de incomodidad pueden despertar en cada uno ciertas frivolidades en el vestir. Como en todo, hay infractores, no sé si por ignorancia indebida u osadía rupturista. En una ocasión –hablo de los años noventa– se presentó un opositor en pantalones vaqueros, sin chaqueta ni corbata. Debió oír algo de lo de Marañón y se apuntó, no a la fiesta nacional, sino a un rodeo de Texas. El tribunal, al borde del soponcio, entendió que presentarse de ese modo era un atrevimiento irrespetuoso para aquel trance revestido de consuetudinaria formalidad; fue implacable y no le admitió al examen. El joven recurrió la decisión ante el Consejo General del Poder Judicial, y este, aun estimando que el atuendo no era acorde con las conveniencias sociales propias de los ejercicios de la oposición, dado que en las reglas de la convocatoria nada se exigía sobre este extremo, estimó que el opositor no podía ser rechazado por esa causa, por lo que debía ser admitido para ser examinado, pero no ya por el mismo tribunal, sino por otro distinto. Y así lo hizo nuestro intrépido opositor; pero cuando todos esperaban que en su segunda oportunidad apareciese triunfante con su innovador traje de faena, se presentó ante el nuevo tribunal, cauto y avisado, con traje, camisa y corbata. No quiso tentar a la suerte. Nunca más perro al molino.