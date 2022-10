Hai uns días volvín ter unha desas diatribas estúpidas e sen sentido das que nos últimos tempos as redes sociais están cheas, fundamentalmente porque nas mesmas abunda a xente que carece do máis mínimo sentido común e, amparada no anonimato, solta alegremente bobadas na crenza de que é pouco menos que Einstein pensante.

O tema máis ou menos resumido e para non cansar os que teñan a paciencia de ler esta columna, cousa que agradezo profundamente e non deixa de sorprenderme, fundamentábase en que eu, concretamente e por extensión moitos máis coma min, a pesar de levar algo máis de trinta anos vivindo nun lugar, non somos de aquí e, polo tanto, non tempos dereito a ser considerados como fillos desta terra. Agora, iso si, este suxeito e moitos coma el, porque pensan o mesmo, polo feito de ter nacido nunha vila ou pobo, teñen o dereito de ser considerados dela, aínda que leven toda a vida fóra e vivindo noutro lugar, seguramente, nunha grande cidade ou capital.

Este perverso razoamento levoume ata as palabras do soliloquio escrito por William Shakespeare, en Hamlet: “Ser ou non ser, este é o dilema”, que ben podemos aplicar ao caso deste outro xeito: “Ser ou nacer, este é o dilema”.

Porque resulta triste, ferinte e doloroso comprobar como, despois de anos e anos de vivir nun mesmo lugar, traballar por el e con el e a súa xente, ter fillos que naceron, medraron e levan esta terra no seu corazón e os seus xenes, logo de estar máis que comprometido co desenvolvemento, as pequenas ledicias e as grandes tristuras da vida dos nosos amigos e veciños, e de levar humilde e modestamente o nome deste pobo e estas terras por bandeira, aquí e alá, aínda hai xente que che aplica o cualificativo en tono denigrante e como menosprezo de inmigrante, que non es de aquí, e faite sentir, máis ou menos, coma un invasor foráneo e usurpador, do que os seus dereitos rematan en pagar impostos e tributos e exercer cada catro anos o voto, porque iso non cho poden quitar, naturalmente. O si, señor, e estarse calado. Xenofobia encuberta dos ignorantes.

Pois, miren, eu persoalmente estou convencido de que o burro é de onde pace e non de onde nace, como ben nos transmite a sabedoría popular do noso refraneiro. Non creo en fronteiras de ningún tipo e, lamentablemente, a vida a base de golpes tenme amosado que xente boa haina en todas partes, pero tamén engreidos burricáns. E que o feito de ter nacido aquí ou alá é puro accidente que non significa nada, porque o exercicio de galeguidade, ou o sentimento e vinculación coa terra e as xentes, non vén no paquete no que te trae a cegoña, é imprescindible ir aprendendo, e executar día a día ese espírito e ese amor que serve de exemplo e guía aos nosos fillos, e no que se reflicten os que continúan e continuarán os nosos pasos polas congostras e corredoiras da vida.

Así que, para os que pensan que polo mero feito de ter nacido nun lugar ten máis dereitos que os que chegamos de fóra e nos integramos e deixamos alí a nosa vida, amor, experiencia, sabedoría, traballo e exemplo de vida, déixolles estas palabras e esta columna. Porque, como dixo o poeta: Ser ou non ser. Ou, se mo permiten: Ser ou nacer.