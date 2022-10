De guerras, mafias e negocios

“Ti coidas que de gañar as últimas eleccións Donald Trump e, en consecuencia, de continuar desempeñando o cargo de presidente dos EE UU, se tería producido a invasión e mais a guerra de Ucraína?” . Tal resulta ser, a anterior, a pregunta que me vén de efectuar nos pasados días un vello e caro amigo. Un inquérito que, desde logo, considero que non só foi considerar el senón que, antes ben, acaso se estiveron –ou estean aínda– a facer aínda uns cantos/bastantes de entre Vdes., sempre moi amables lectores destas crónicas semanais, con independencia da súa adscrición ideolóxica.Xa que logo, tentarei expoñer de contado o meu parecer.

Coa fin da Guerra Fría, e escrito vaia en termos xeoestratéxicos, Rusia pasou a ser aquilo que sentenzara o Conde de Romanones respecto dos Imperios Centrais na Primeira Guerra Mundial –e que, dalgunha maneira, reitera Tim Marshall nos nosos días–: “trátase dunha posición sitiada.” Iso si: a diferenza da Alemaña de Guillermo II e da Austria-Hungría de Francisco Xosé, estamos a falar agora dunha trincheira, dunha ubicación que conta no seu haber con moi folgados recursos económicos que (case) lle permiten deseñar a autosuficiencia. Unhas pertenzas, daquela, en cuxa explotación, e tras a caída da Urss e mais a chegada de Boris Elstsin, Occidente considerou moito participar de maneira directa e activa. Porén, arredado Elstin, e con Vladimir Putin no Kremlin, aquilo que si se veu instalar realmente deveu máis ben no que determinados analistas –velaí Aleksandr Bugazlin– definen como “capitalismo burocrático”; isto é, un acordo entre a burocracia estatal e mais o capital privado que converteu as riquezas do país nun monopolio, nun verdadeiro couto en mans da elite que sostén no poder o proxecto Putin.

“Putin sempre alentou, buscou, esixiu… un pacto sobre zonas de influencia e reparto de ganancias”

Polo demais, Bielorrusia, Kazakahstán, Acerbaixán…, as noves antigas repúblicas soviéticas que conforman a Comunidade de Estados Independentes participan asemade dese mesmo deseño arranxado, e controlado, desde Moscova. Trátase dun esquema no cal aínda se inscribe Moldavia –talvez un obxectivo oculto nos planos rusos– e do cal formaba parte, até marzo do 2014, a propia, e moi codiciada, Ucraína.

Pois ben; desde que fora elixido presidente, Vladimir Putin alentou, buscou… esixiu arreo un acordo cos Estados Unidos e, colatarelmente, coa propia Unión Europea: estamos a falar da conclusión dun pacto arredor de zonas de influencia e, claro é, dun reparto das vindeiras ganancias. Unha avinza –“gangsteril” no dicir de observadores como Rafael Poch; de mafias rectoras, se Vdes. preferen– que fose (re)situar Ucraína na órbita rusa e que, acaso, tamén podería conter algunha cláusula referida ao papel concedido a Pekín nesa nova coexistencia pacífica. De acordo sempre co pensamento Putin, unha nova conxuntura que os poderes Usa deberían non só comprender senón incluso coadxuvar.

Chegados a este punto, eis de novo o inquérito inicial: estiveron algunha vez Donald Trump e “familia” polo labor? Coido que cómpre lembrarmos, en primeiro lugar, que a resposta occidental á anexión rusa de Crimea no 2014 non foi moito máis alá da pura retórica. Por outro lado, continúa aínda a controversia en relación tanto á posible inxerencia do Kremlin nas eleccións presidenciais norteamericanas do 2016, que lle deron o triunfo ao candidato republicano, como respecto dos supostos intereses comúns entre os valedoros do presidente ruso e mais aqueloutros do propio Trump. Mais en calquera caso, o certo é que a chegada de Joe Biden á Casa Branca está a producir un retorno á vella “ortodoxia”. Contando coa anuencia alemá –e máis agora que a grande aliada dos USA, a socialdemocracia xermánica, goberna en Berlín–, Occidente pretende chegar, si ou tamén, alí onde considere oportuno (e resulte posible, claro): “bussines as usual.”

E verdade é que a política pode tornarse de súpeto nunha estratexia lábil. Mais, como xa sinalabamos hai dous ou tres semanas, o camiño cara un novo “paralelo 38” en terras ucraínas non parece especialmente doado nun horizonte próximo. Volvemos preguntar (nos) á nosa volta: de veras hai xente xa en Washington a concibiren, artellaren… unha Rusia post-Putin?