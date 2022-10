Hay veces en que una mala noticia –y ya ni se diga si son más, y coincidentes– provocan no ya la indignación y el pesar de las gentes –tanto las del común como las otras, siempre y cuando no tengan el corazón blindado– que debieran obligar a una reflexión que lleve a la adopción de los cambios necesarios para que no se produzcan. Es el caso de la doble noticia que, fechadas ambas en Lugo, hablan una del abandono por sus padres, una drogadicta y un alcohólico, de un niño de dos años, de madrugada, en pleno diluvio acompañado de tormenta. La otra, de un juicio contra una pareja que, a base de palizas, dejó a su hijo pequeño con lesiones gravísimas y secuelas de por vida.

Ante ese panorama, la reflexión obligada no va esta vez por debatir si hay que reforzar las penas contra los miserables o si hay que legislar en caliente o en frío, no: sencillamente, hay que plantearse en serio la cuestión de la seguridad ciudadana. Pero no solo, que también, por la que ha de prestarse en las calles, si no también por la que merecen los menores y los mayores en sus propios domicilios. Lo que no quiere decir que se reclame un policía, local o nacional, en cada vivienda, ni siquiera uno en cada manzana, pero al menos sí la presencia –y la visualización– de las fuerzas del orden público en los núcleos habitados. Y, como se ha dicho en otras ocasiones, para eso debiera estar la policía local, entre varias funciones, lo que no significa ni desprecio ni rebaja de consideración; solo un mejor aprovechamiento de las cada día más escasas dotaciones al servicio de un bien público básico como este de que se habla. Escasez que, por otro lado, no solo provoca un déficit de seguridad sino el desgaste de los que tienen que realizar tareas para las que se necesita el doble de efectivos que no existen, causa por la cual los que sí hay han de trabajar el doble. O más.

Parece pues, este –tras esas dos noticias referidas a niños, casi bebés– una ocasión desgraciadamente oportuna para hablar, desde la opinión personal de simple ciudadano y por tanto lego en la especialidad, de plantear algo sobre lo que no pocos como quien escribe han reflexionado alguna vez: hasta qué punto convendría, para mejor proteger el buen común, una reordenación al menos funcional de la policía que por definición es la más próxima a la ciudadanía, que es la local. Opinión que se formula desde el respeto y la admiración por la tarea que cumple y que, como el resto de las fuerzas de orden público, no siempre se entendida, ni agradecida como se debe por la ciudadanía.

En ese sentido hay que decir que la policía local debería ser, de verdad, policía de proximidad, y su función básica habría de realizarse a pie, por distritos más o menos fijos, lo que facilitaría el mejor conocimiento mutuo entre agentes y vecinos y, con el mayor respeto hacia el papel de cada cual y más eficacia a la hora de proteger vidas, haciendas y derechos y de hacer cumplir los deberes. Se trata, y hay que insistir en ello, de una opinión personal que se apoya en dos datos estadísticos indiscutibles: uno, el aumento de la delincuencia en Galicia, al que acaba de referirse también la Fiscalía, y la reducción sistemática de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en esta tierra. Y ahora que se acaba el Xacobeo bis, peor panorama en ese sentido: habrá que insistir.