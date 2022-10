Es probable que ahora mismo alguna empresa pequeña o mediana de las que existen en Galicia esté despachando la documentación necesaria para su cierre. No es una suposición temeraria: en estos años han sido miles las que abandonaron el mercado, y no solo –que también– a causa de las sucesivas crisis que padece el país, sino por la ausencia, o la insuficiencia, de una política eficaz de protección a las pymes. Y se reclama la eficacia porque hasta el momento ni Gobierno central ni Xunta han desarrollado, y menos aún coordinado, lo poco que había para obtener resultados concretos que impidiesen la pérdida de esa parte, vital, de la estructura económica, sobre todo aquí.

Es verdad que el Ejecutivo autonómico creó un observatorio encargado de los autónomos, que forman –hay 207.000: sí, doscientos siete mil, más los empleados–. la inmensa mayoría de aquellas empresas, pero las estadísticas que recogen los datos de la falta de protección mencionada son reveladoras al cuantificar la desaparición de negocios que habían resistido incluso la crisis financiera del final de 2008/2012 y, aunque ya debilitadas, también la pandemia. Algo especialmente doloroso, porque mientras las dos administraciones parecen competir en una especie de carrera de ayudas, individuales o colectivas, para compensar la atroz subida de los precios del gas o la electricidad, aquellos sectores claves reclaman apoyo sin mucho éxito.

(Por cierto: esa escalada no siempre se justifica, al menos en sus excesos, con algunos de los motivos que esgrimen las empresas suministradoras. Existe ahí un elemento discordante del que apenas se habla, no se sabe bien si se investiga, pero que en cualquier caso, al no desmentirse tampoco, aparenta una falta del necesario control para evitar abusos. Eso –el descontrol– que ha provocado ya muchos, y muy diferentes, daños a la credibilidad del sistema mercantil en forma de facilidades para burlarlo en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría, que forma la gente del común. Ese nivel del que casi todos los oficiantes de la política hablan, pero con a la que tan poco tienen en cuenta.)

Se ha citado ya la pugna que parecen haber emprendido los distintos gobiernos, claramente dispuestos a no perder de vista a sus rivales a la hora de atender las necesidades individuales. Y en algunos casos colectivos, como las que se destinan a calefacción central para comunidades de vecinos. Lo que discrimina no solo a propietarios o arrendatarios que no las tienen constituidas o, por ejemplo, también a familias numerosas, que se ven privadas sin motivo aparente de otras prestaciones que hasta ahora disfrutaban. Medida esta, conste, que erosiona cualquier intento serio de articular una estrategia contra la crisis demográfica.

El caso es que aumenta el riesgo de que el foco electoralista que la “competición” intergubernamental para ver quién otorga más dinero a colectivos vulnerables –dicho de paso: aparecen tantos que es legítimo preguntar qué han hecho hasta ahora todos los gobiernos que han sido– lleve a lo que el director del Banco de España advirtió si se destinaba el superávit fiscal a gastos indefinidos de ese tipo. E incidía “Funcas”, que rebaja aún más el crecimiento del PIB que el Gobierno del señor Sánchez estimó para los presupuestos generales de 2023. Todo eso hace aún más urgente insistir en lo que se reclama, al menos de la Xunta: un auténtico plan de protección para pymes y autónomos, porque lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente. Y, sin esa protección, Galicia sufrirá más que la mayoría de las comunidades.