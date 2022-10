Hace algún tiempo, no demasiado, se aplicaba a los descuidos que ocasionaban algún tipo de efecto nocivo, y para disimular, el término “lapsus”. Sonaba mejor que cualquier otro y, desde luego, enmascaraba bastante porque no poca gente –del común y de la otra– no tenía claro su significado. Ahora, y tras las dos más graves tragedias ocurridas en la muy reciente historia de Galicia, que sin duda han sido la catástrofe de Angrois y el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, ha vuelto al primer plano. En el juicio por el descarrilamiento del Alvia se han relatado ya, tras el testimonio de los dos acusados, una serie de descuidos, dudas, incógnitas y contradicciones que algunos podrán traducir como “lapsus” de lo que quieran, pero resultan escalofriantes.

En cuanto al hundimiento que costó 21 vidas, y tras las informaciones que viene publicando este periódico, no cabe emplear ni el nuevo ni el antiguo concepto: se necesita un tercero que bien podría ser el de “escándalo”. Y es que lo que viene contando FARO DE VIGO no tiene explicación razonable –de hecho, aún se ignora alguna de cualquier tipo– lo que ya de por sí justificaría el calificativo. Que no se emplea en su sentido penal, por decirlo de algún modo, sino social, y que es lo que cualquier persona deduce de la lectura de los acontecimientos. Una lectura tanto más impactante acerca del naufragio cuando que se carece de explicación oficial de algún tipo. Conste que, para obtenerla, hasta el Parlamento Europeo la reclamó, con plazo –seis meses máximo–, cono hizo con la tragedia de Angrois, y también tras una investigación independiente, lo que demuestra la “confianza” que le tiene a la Administración española. Investigación de la que no hay noticia a pesar de que se exige, al menos, para que alguien diga algo, oficial sobre cómo es posible, por ejemplo, cuanto se desvela acerca de los permisos, el origen de las dotaciones y en definitiva, no se llevó a cabo ni el control de las normas obligatorias. Porque no solo en apariencia se han “olvidado” esas –y ya serían muchos “lapsus”– sino las que tratan del permiso para salir al mar, parece que también irregular. A partir de todo ese silencio, a las familias de las víctimas y a la sociedad en general, les asiste el derecho a ser informado por la autoridad competente y, en consecuencia, a ser tratados de modo diferente a como se ha hecho hasta ahora. Si en el suceso del Alvia las incógnitas se acumulan –lo que hasta cierto punto es natural, dada la cantidad de testimonios que aún faltan por atenderse– en el del Villa de Pitanxo ocurre algo muy parecido. Lo que, al menos desde una opinión personal, obliga a solicitar con todo respeto, de los tribunales que la instrucción de la causa, a pesar de las conocidas, y evidentes, dificultades en la obtención de algunas pruebas, no se prolongue durante nueve años. En Angrois ochenta fallecidos y más de cien heridos, a través de familias, reclaman la verdad, fuere cual fuese y lleguen a donde lleguen las responsabilidades. En el naufragio son 21 víctimas directas, sin heridos, pero con familias: estas. como aquellas, no reclaman solo su derecho en función de las consecuencias, sino la verdad en interés de la Justicia; con mayúscula, porque así debe ser. Salvo que alguien, donde sea que estuviere oculto, quisiera en misterios disfrazados de “lapsus” ambos dramas. No sería la primera vez, y podrían citarse un par de casos aún en la memoria de muchos, pero es de esperar que todos, el país, haya madurado.