Es raro, al menos desde un punto de vista particular, que no se hayan producido demasiadas críticas de la oposición al viaje –el primero de su mandato, por cierto– del señor presidente Rueda Valenzuela a Iberoamérica. Quizá porque sus líderes han hecho siempre lo mismo o porque las elecciones aún quedan a cierta distancia, pero es raro. Porque si bien resulta imposible negar que la gira por Argentina y Uruguay, si le sale bien, tiene un evidente valor de imagen traducible a las urnas, no puede negarse que uno de los objetivos anunciados allí, que es facilitar el retorno a quienes quieran volver a su tierra, se reitera –no es nuevo– en un momento especialmente adecuado.

Y es que el Instituto Nacional de Estadística anunció que en unos años –para el 2037, más o menos– España tendrá cinco millones de habitantes más que ahora. En su mayoría serán emigrantes, concepto que el INE no aclara del todo, por lo que conviene no olvidar a los descendientes de españoles repartidos por el mundo. Y aunque no calcula en cuánto crecerá Galicia, añadir facilidades a las que ya existían para el retorno es inteligente y hace especialmente útil esta gira. Que, además, se lleva a cabo en dos de los tres objetivos en la época de las grandes migraciones de gallegos a América del Sur: Venezuela, que fue el tercero, no está para demasiadas visitas.

En todo caso, los dos primeros –no se olvide que Buenos Aires es llamada a veces la “quinta provincia gallega”– concentran gran parte de los potenciales retornados. Que tampoco, en términos generales, gozan donde están ahora como lo hicieron sus padres o abuelos a su llegada y tras una vida de trabajo y prosperidad. Lo demostró en su momento el “corralito” argentino y, ahora mismo, ninguno de los dos se parece al paraíso con el que soñaban los compatriotas que viajaron allí. Y aunque la España de hoy, políticamente hablando, no es precisamente atractiva, tiene la ventaja de estar en la UE y, por tanto, ofrece mejor futuro y más posibilidades teórico que sus residencias actuales.

Dicho todo ello, perfectamente encuadrable –aunque del todo insuficiente, como es natural– en la urgencia de combatir la crisis demográfica en Galicia, resultaría absurdo eludir que este tipo de desplazamientos tiene una vertiente política y electoral. Ahora mismo, el presidente de la Xunta puede recordar que el Parlamento acaba de aprobar la supresión del voto rogado, susceptible de manipulaciones y chapuzas, y por tanto facilitará la participación de los gallegos de la diáspora. Y la experiencia señala que en la mayor parte de los residentes ausentes del censo –el famoso CERA– tiende más a apoyar a quien gobierna, lo que no deja de ser significativo. Pero ya no decisivo como hace décadas.

Así que, expuesto cuanto precede, no ha de olvidarse otro factor que casi siempre cuenta en estas visitas: sirven para, aparte de conocer mejor las necesidades y aspiraciones de los gallegos en América, establecer allí donde no existan, o profundizar donde sí, relaciones comerciales -–económicas en general– no sólo con emprendedores que puedan necesitar apoyos, sino con los sectores comerciales, industriales o marítimos de aquellos países para facilitar la tarea de los gallegos. Dato este de especial oportunidad en momentos en los que la pesca atraviesa dificultades crecientes y tanto chinos como japoneses tienen ya firmados acuerdos con Buenos Aires y Montevideo en el Atlántico sur. Y en tiempos como estos resulta aún más aplicable lo de “el que no corre vuela”. Otros lo hacen.