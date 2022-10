Animais políticos

Nas últimas décadas os responsáveis dos sistemas educativos laminárom o estudo das Humanidades. É provável que as novas geraçons de estudantes do Bacharelato ou mesmo das Faculdades de Filologia ou de Ciências da Educaçom desconheçam a obra de um dos filósofos gregos mais importantes do Pensamento e Cultura ocidental: Aristóteles (384 a. C–322 a. C.). Discípulo de Sócrates, Platom, Demócrito, Pitágoras. Autor da obra “Política”, concebida numha época onde o princípio fundamental era: “Poder do povo, política, retórica, liberdade de palavra, gosto pola palavra como instrumento de debate social e cultural e como arma para impor umha particular gestom dos assuntos públicos ou para fabricar as leis [...]. Atenas era umha república de oradores”. Esta é umha reflexom do ourensao António López Eire, Professor Catedrático de Grego na Universidade de Salamanca (“Retórica clásica y teoría literaria moderna”, Madrid, 1997, pág. 17).

Aristóteles defendeu esta máxima: “O homem é um animal político” (“zoon politikon”), lembre-se que a “pólis” era a cidade-Estado na Grécia antiga. Salientava que os homens som diferentes aos animais entre outros factos por serem animais sociais, racionais e políticos, os únicos que possuem a palavra para expressarem o justo e o injusto, o bom e o mau, a verdade e a mentira. Ser cidadao implicava que estivesse permitido o poder deliberativo e judicial, pois as sociedades organizadas politicamente devem conseguir o bem comum. As pessoas nom podiam ser concebidas fora da sua relaçom com o Estado na sua condiçom de cidadaos; viviam em comunidades, onde tinha que prevalecer o “ius” (Direito) [“ubi societas, ibi ius” ‘onde há sociedade, alí ha direito’] e esse Estado tinha que protegê-los, cuidar as suas necessidades vitais. Na Grécia os “políticos” eram as pessoas mais competentes na administraçom dos negócios públicos e capazes de viver em sociedade, por oposiçom aos “idiotas”, as pessoas sem educaçom, ignorantes.

Na sociedade atual é evidente que os partidos políticos som necessários, expressam o pluralismo político e som instrumentos de participaçom, criam a representaçom política com a apresentaçom de programas e promessas, que costumam incumprir, e candidaturas eleitorais. Nestes momentos a oratória (“conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer, a arte da eloqüência”), mal existe. O gosto pola palavra como instrumento de debate social e como arma para impor umha particular gestom dos assuntos públicos ou elaborar as leis está a ser substituída pola vulgaridade. Desaparecêrom os excelentes oradores de outras épocas. Dizia-me Blanco-Amor que sempre preparava os seus discursos perante um espelho e estava orgulhoso por ter louvado Castelao no dia em que os restos mortais deste fôrom depositados no panteom do Centro Galego de Buenos Aires.

*Professora Catedrática de Universidade