El enredo político de la Justicia

Llevamos un tiempo con sobrecarga de política. En una democracia, esto no es algo que haya que lamentar, sobre todo si los asuntos se tratan de forma adecuada. No es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, frustrada por el desacuerdo entre los dos grandes partidos, y que ha derivado en escándalo nacional por las iniciativas legislativas del Gobierno, la visita mediadora del comisario de la Unión Europea y la dimisión de Carlos Lesmes. El problema, aunque provoca graves consecuencias en el funcionamiento del poder judicial, pilar básico de las democracias liberales, es íntegramente político. En vista de la situación creada, Pedro Sánchez ha llamado a Feijóo y se da por hecha la solución, que podría anunciarse en los próximos días. Llegado ese momento, quizá no se repare ya en el mal proceder de unos y otros en el pasado y en el presente. Y, sin embargo, hacerlo tiene su importancia.

"Están tratando al Consejo del Poder Judicial como si fuera su juguete preferido, ese del que todos quisieran apropiarse" La Constitución establece que los vocales del Consejo serán elegidos por cinco años. En el próximo mes de diciembre habrán transcurrido cuatro desde que concluyó el periodo para el que fueron nombrados. No hay excusa que justifique este retraso. La ley atribuye a las Cortes la designación de los nuevos vocales y ordena a los presidentes del Congreso y del Senado que adopten las medidas necesarias para que el relevo se produzca en el plazo fijado. Si la expectativa se confirma, el trámite habrá sido desbloqueado en una reunión celebrada en la sede del poder ejecutivo por el jefe del gobierno, y líder de su partido, y el máximo dirigente del primer partido de la oposición. Mientras, las dos cámaras aguardan el resultado de las conversaciones y las indicaciones oportunas para votar lo pactado. La escena de La Moncloa describe a la perfección el trasfondo político del asunto. Los portavoces gubernamentales han reclamado con insistencia el cumplimiento de la Constitución, pero ninguno de los actores concernidos ha puesto el mismo empeño en seguir el procedimiento formal que prescribe la ley. Es claro que la renovación es obligada y que las dos cámaras tampoco han estado a la altura de las circunstancias y de su relevancia institucional. Las condiciones puestas por el PP solo han generado una enorme confusión y deberían tratarse aparte. En realidad, a veces no es fácil saber de qué estamos hablando. Las competencias, la composición y la selección de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial son cuestiones muy debatidas. Los vocales son elegidos en Europa de acuerdo con reglas diferentes. En España, con nuestra tendencia a la discontinuidad, las hemos cambiado cuatro veces. Cualquiera que sea la fórmula adoptada, está comprobado que hay un riesgo inevitable de corporativismo, si los vocales togados son elegidos por sus pares, o de colonización partitocrática, si lo son por el parlamento. En los países europeos predomina la primera, que además es recomendada por los organismos consultivos y por la propia Comisión. Pero las dos modalidades son legítimas. La decisión corresponde a los legisladores. "Cualquiera que sea la fórmula adoptada, está comprobado que hay un riesgo inevitable de corporativismo" A partir de estas mínimas consideraciones previas debería iniciarse en nuestro país un debate público, que es necesario para clarificar el papel de los partidos en este asunto, fortalecer la confianza en la justicia y facilitar a la opinión pública la comprensión de una cuestión compleja pero crucial para la buena marcha de la democracia. Es preciso estar alerta. El panorama internacional es sombrío y España, en los últimos años, ha sufrido un deterioro institucional severo, que no puede achacarse principalmente al desgaste ocasionado por su uso. Hemos descuidado la responsabilidad de hacer las cosas bien, que no podemos más que compartir. Los partidos deben asumir su parte en ella. Están tratando al Consejo del Poder Judicial como si fuera su juguete preferido, ese del que todos quisieran apropiarse. La pugna que mantienen con las espadas en todo lo alto el PSOE y el PP, anteponiendo su interés partidista a las demandas de la ley y de los ciudadanos, causa daño a las instituciones. Su gestión de este asunto, en todos los aspectos, y de principio a fin, es un ejemplo insuperable de la incorrección política.