A Casa e as Luces

Xosé Cornide Saavedra (1735-1803) pertenceu á xeración galega dos seguidores de Sarmiento, e admiradores de Voltaire, que ocuparon o poder intelectual no Reino de Galicia con vontade de lle dar a este unha vida nova e vigorosa. Cornide foi lector reflexivo da Encyclopédie francesa, e consultor tamén da inglesa de Chambers. Consagrouse a estudos múltiples, e foi xeógrafo, economista, incluso político, ao servizo de Galicia en tempos de despotismo ilustrado. Fundou e dirixiu institucións coma o Consulado da Coruña, o Montepío de Pescadores ou a Sociedade de Amigos do País. Foi nomeado secretario da Academia da Historia de Madrid, o que non conseguiu enfeblecer a súa entrega patriana. Traballou na nosa lexicografía e foi poeta en galego de quen se conserva, entre outras pezas, un soneto perfumado de prerromanticismo e próximo á graza dos líricos latinos: “Viches, Filida amada, o paxariño....”. Cultivou a amizade doutros contemporáneos e contemporáneas galeguizantes: desde logo, a brillantísima María Francisca de Isla e o nobremente fecundo Diego Antonio Cernadas e Castro, primeiro abade poeta en Fruíme.

"Ocórreseme que na Casa de Cornide podería moi ben inaugurarse un grande Museo da Ilustración Galega e do Século XVIII"

Nestes días de desacougo na Galicia mariñeira, compre lembrar as obras de Cornide sobre da pesca, en especial o Ensayo sobre la pesca de la costa de Galicia (1788), “arreglado al sistema del caballero Carlos Linneo”. Lembro libros de Cornide en lugar de honor da biblioteca de Paz Andrade. Como lembro os mapas do polígrafo coruñés, tan exactos, na colección de cartografía galega que reunira Carlos Martínez Barbeito. Coido que Cornide naceu, no Campo da Coruña, na casa fronteira á igrexa ennobrecida polos séculos de Santa María: Coruña esencial e novelesca do Roman de Ponthus et de Sidoine. A casa de Cornide, pois, comparte protagonismo urbano con Santa María do Campo e amosa, alén da porta, catorce fiestras con e sen corredor, desde o rás do chan ás molduras altas. No interior do predio debe de haber moita luz, moitas luces. Perdeu luminosidade este pazo urbán desque foi usurpado mediante, más artes, por Franco, que se valeu para o fraude de intermediarios financeiros que fixeron o cambalache para eles melloraren na consideración do Caudillo. E Franco, que amosara sempre o seu odio ao enciclopedismo, quedou coa casa de Cornide e transmitiulla á descendencia.

É, pois, urxente, que a cidade da Coruña asuma a súa responsabilidadae e dea os pasos necesarios para pór o pazo do Campo, coas súas fantasmas e as súas memorias apegadas aos muros e hoxe refuxiadas, por medo, nos faiados derradeiros e carboeiras escusadas, na man do Concello da Coruña ou doutras entidades públicas de rango superior. Ocórreseme que na Casa de Cornide podería moi ben inaugurarse un grande Museo da Ilustración Galega e do Século XVIII. Parabéns ao pleno municipal que, no Pazo de María Pita, tomou unha importante decisión neste sentido días atrás.