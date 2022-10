Dime qué piensas de los años sesenta y te diré quién eres. El ensayista Joseph Epstein decía que esa pregunta, en Estados Unidos, era una buena prueba para conocer realmente a una persona. Fue, sin duda, una década frenética que no dejaba (no deja) indiferente a nadie. En palabras del propio Epstein, eran unos tiempos de un “espléndido desorden creativo”. Pero también de mucha violencia y de muchos cambios: el radicalismo político, los derechos civiles, el movimiento pacifista, la revolución sexual. Todo un sistema se venía abajo (o decían que se venía abajo). La historia se aceleraba. Inexorablemente. No solo en Estados Unidos. Desde el rock and roll hasta el Concilio Vaticano II. Con la contracultura y con los hippies. En Selma y en la Convención de Chicago. En Berkeley y en la Sorbona.

La cosa parecía ir muy en serio. Hubo quienes pretendieron tomar las universidades. Y las calles. Fue, además, una era de asesinatos políticos (incluyendo un magnicidio que generó un sinfín de teorías conspirativas, algunas difundidas en la famosa película de Oliver Stone), de múltiples disturbios callejeros y de mucha represión policial. Una guerra, la de Vietnam, fue retransmitida por televisión y puso en evidencia la fantasía del consenso: la sociedad estadounidense estaba profundamente dividida (en lo esencial). Y una ciudad, Detroit, amaneció en llamas. Dos potencias se desafiaban mutuamente; los estudiantes se escondían debajo de los pupitres para protegerse en caso de un ataque nuclear. En la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo, durante unos días, al borde de la destrucción. El último capítulo de aquellos años convulsos lo protagonizaría Charles Manson y su secta de desquiciados hundiendo el sueño hippie en un baño de sangre. Tras esas experiencias traumáticas, el país parecía encontrarse en estado de shock, agotado de tantos acelerones y de tanta violencia. Era el momento de restablecer la ley y el orden. Y apareció Richard Nixon con su mayoría silenciosa y su estrategia sureña, dispuesto a explotar electoralmente el concepto de “las dos Américas”. Y con él llegó también el abuso de poder y la corrupción (la crisis del Watergate), lo cual intensificó la desconfianza hacia el gobierno. Se habló de la posibilidad del impeachment y de un proceso judicial; se puso a prueba la resistencia de las instituciones. El escándalo concluyó con la dimisión del presidente y el indulto de Gerald Ford, quien, al justificar su controvertida decisión, alegó que con ello se pondría fin a la “pesadilla nacional”. "Padecemos unas ansiedades similares a las de entonces. Y volvemos a sentir la velocidad de la historia" La música nos suena. No toda, claro. Ciertos estilos han pasado de moda; otros, no. El rock and roll (afortunadamente) vino para quedarse. Pero ahora también hablamos de división, de cambios, de extremismos. En los últimos años hemos asistido a unas cuantas transformaciones políticas y culturales. Y, sobre todo, tecnológicas: internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales. Disfrutamos y sufrimos las consecuencias de la globalización. Dicen que estamos viviendo otra revolución sexual. La desconfianza hacia el gobierno sigue aumentando. Además, en las elecciones de 2016 se desarticuló otra fantasía que, con una asombrosa ingenuidad, algunos pretendieron promover durante los años de Obama: la idea de la América posracial. Trump ganó recurriendo a la mayoría silenciosa y al lema nixoniano de “ley y orden”. Luego surgió una pandemia y, como consecuencia de la violencia policial, se volvieron a producir los disturbios. Ahora parece que es la derecha la que quiere acabar con el sistema y tomar el Capitolio por la fuerza. Y, tras la guerra en Ucrania y las amenazas de Putin, tememos que se pueda producir un “apocalipsis nuclear”. Padecemos unas ansiedades similares a las de entonces. Esta semana, precisamente, se cumple el sesenta aniversario de la crisis de los misiles en Cuba. Y volvemos a sentir la velocidad de la historia. Dime a quién odias y te diré quién eres.